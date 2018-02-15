Стрелок из Флориды оказался членом группировки националистов

Девятнадцатилетний юноша, застреливший 17 человек в школе на юге Флориды, был членом националистической группировки.
Николас Круз, подросток, устроивший накануне бойню в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленде, штат Флорида, был членом местной националистической группировки «Республика Флорида». Об этом агентству Accociated Press сообщил лидер группировки Джордан Джереб. Он уточнил, что не знаком с Крузом лично, и заявил, что нападение на школу не было спланировано ни по приказу, ни по договоренности с группировкой: по его словам, Круз «действовал сам по себе» и «сам отвечает за свой поступок».
Джереб также рассказал, что Круз незадолго до нападения поссорился с девушкой, и не исключил, что стрелок мог специально выбрать для атаки День святого Валентина.
В настоящее время Николас Круз находится в суде. Ему были зачитаны обвинения в предумышленном убийстве. Преступник помещен под стражу без права освобождения под залог.
Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. Преступник ранее был исключен из учебного заведения за нарушение дисциплины. Круз зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
Джереб также рассказал, что Круз незадолго до нападения поссорился с девушкой, и не исключил, что стрелок мог специально выбрать для атаки День святого Валентина.
В настоящее время Николас Круз находится в суде. Ему были зачитаны обвинения в предумышленном убийстве. Преступник помещен под стражу без права освобождения под залог.
Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. Преступник ранее был исключен из учебного заведения за нарушение дисциплины. Круз зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
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