Полиция опубликовала фото стрелка из Флориды после задержания

Полицейские обнародовали фото арестованного подростка Николаса Круза, убившего 17 человек в школе во Флориде.
Фото подозреваемого в стрельбе в школе Флориды публикует Fox News.
Стрельба в высшей школе Марджори Стонман Дуглас произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, отчисленный за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки по школьникам. Погибли 17 человек, примерно столько же получили ранения.
Известно, что американский подросток тщательно планировал преступление и не скрывал, что хранит дома богатый арсенал оружия. В школу он пришел с дымовыми гранатами, патронами и полуавтоматической винтовкой модели AR-15. Перед тем как открыть огонь по ученикам, Круз включил пожарную сигнализацию, чтобы в коридор выбежало побольше людей, бросил дымовую гранату, надел противогаз и открыл огонь.
Стрельба в высшей школе Марджори Стонман Дуглас произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, отчисленный за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки по школьникам. Погибли 17 человек, примерно столько же получили ранения.
Известно, что американский подросток тщательно планировал преступление и не скрывал, что хранит дома богатый арсенал оружия. В школу он пришел с дымовыми гранатами, патронами и полуавтоматической винтовкой модели AR-15. Перед тем как открыть огонь по ученикам, Круз включил пожарную сигнализацию, чтобы в коридор выбежало побольше людей, бросил дымовую гранату, надел противогаз и открыл огонь.
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