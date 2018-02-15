Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Полиция опубликовала фото стрелка из Флориды после задержания

    4 комментария
    Полиция опубликовала фото стрелка из Флориды после задержания

    Полиция опубликовала фото стрелка из Флориды после задержания

    Полиция опубликовала фото стрелка из Флориды после задержания
  • Фото: Reuters © 2018

    • Полицейские обнародовали фото арестованного подростка Николаса Круза, убившего 17 человек в школе во Флориде.

    Фото подозреваемого в стрельбе в школе Флориды публикует Fox News.

    Стрельба в высшей школе Марджори Стонман Дуглас произошла 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, отчисленный за систематическое нарушение школьной дисциплины, открыл огонь из винтовки по школьникам. Погибли 17 человек, примерно столько же получили ранения.

    смотретьМассовый расстрел во Флориде мог быть местью за отчисление из школы
    Массовый расстрел во Флориде мог быть местью за отчисление из школы
    Известно, что американский подросток тщательно планировал преступление и не скрывал, что хранит дома богатый арсенал оружия. В школу он пришел с дымовыми гранатами, патронами и полуавтоматической винтовкой модели AR-15. Перед тем как открыть огонь по ученикам, Круз включил пожарную сигнализацию, чтобы в коридор выбежало побольше людей, бросил дымовую гранату, надел противогаз и открыл огонь.

    Новости по теме

    Стрельба в школе во Флориде

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru