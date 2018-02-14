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    Порошенко предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Порошенко предложил помощь в расследовании крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье

    Порошенко предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

    Порошенко предложил помощь в расследовании крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко.

    Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что разговор между Путиным и Порошенко состоялся в понедельник, 12 февраля, по инициативе Киева. Во время беседы Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье и предложил помощь в расследовании причин трагедии. Как уточнил Песков, президент Украины «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы».

    Также Путин и Порошенко во время телефонной беседы подчеркнули безальтернативность минских соглашений, рассказал Песков.

    Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Самолет рухнул после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

    Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Как заявили в МАК, возможной причиной крушения самолета могло стать обледенение датчиков. В рамках расследования в подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося Ан-148.

    Список погибших



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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