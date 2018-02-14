В Киеве рассказали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным

Владимир Путин обсудил с Петром Порошенко минские соглашения.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны во вторник, 12 февраля.
Как сообщили в администрация президента Украины, затрагивались вопросы, связанные с освобождением пленных, а также встречей глав МИД стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина), которая пройдет в Мюнхене 16 февраля.
При этом в Киеве подчеркнули, что «телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по „нормандскому формату“ и американскими союзниками», передает «Зеркало недели. Украина».
Отметим, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ есть встречи и телефонные разговоры, о которых не делается официальных заявлений. При этом он уточнил, что речи о непубличных встречах Путина и Порошенко не идет.
Как сообщили в администрация президента Украины, затрагивались вопросы, связанные с освобождением пленных, а также встречей глав МИД стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина), которая пройдет в Мюнхене 16 февраля.
При этом в Киеве подчеркнули, что «телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по „нормандскому формату“ и американскими союзниками», передает «Зеркало недели. Украина».
Отметим, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ есть встречи и телефонные разговоры, о которых не делается официальных заявлений. При этом он уточнил, что речи о непубличных встречах Путина и Порошенко не идет.
Комментарии