В Киеве рассказали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев, Михаил Маркив
В Киеве рассказали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным

В Киеве рассказали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным

В Киеве рассказали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев, Михаил Маркив

    • Владимир Путин обсудил с Петром Порошенко минские соглашения.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны во вторник, 12 февраля.

    Как сообщили в администрация президента Украины, затрагивались вопросы, связанные с освобождением пленных, а также встречей глав МИД стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина), которая пройдет в Мюнхене 16 февраля.

    При этом в Киеве подчеркнули, что «телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по „нормандскому формату“ и американскими союзниками», передает «Зеркало недели. Украина».

    Отметим, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ есть встречи и телефонные разговоры, о которых не делается официальных заявлений. При этом он уточнил, что речи о непубличных встречах Путина и Порошенко не идет.

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