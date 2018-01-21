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    Песков опроверг интерпретацию своих слов о непубличных встречах Путина и Порошенко

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Песков опроверг интерпретацию своих слов о непубличных встречах Путина и Порошенко

    Песков опроверг интерпретацию своих слов о непубличных встречах Путина и Порошенко

    Песков опроверг интерпретацию своих слов о непубличных встречах Путина и Порошенко
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Дмитрий Песков уточнил, что, говоря о непубличных встречах президента РФ с лидерами других стран, он не упоминал никаких переговоров Путина с Порошенко.

    Пресс-секретарь президента РФ опроверг интерпретацию своих слов о непубличных встречах Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. В интервью телеканалу «Россия 1» речь шла о международных контактах в целом, передает слова Пескова ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были».

    Напомним, ранее в интервью телеканалу Песков рассказал, что в графике президента есть встречи, которые не носят публичного характера, и телефонные разговоры, о которых также не делается официальных заявлений.

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