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    На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера

    На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера

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    • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС
    На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> нашли двигатели лайнера

    На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера

    На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> нашли двигатели лайнера
    • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС

      • Двигатели разбившегося самолета Ан-148 обнаружены на месте его крушения в Раменском районе Подмосковья и подняты из воронки.

      Как сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧС, «из образовавшейся в результате падения самолета воронки при помощи инженерной техники подняты двигатели».

      Ранее начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что поисковая операция на месте крушения вступила в завершающую стадию. Обломки самолета будут отправлены в Жуковский.

      Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».

      Всего за прошедшие сутки на месте крушения лайнера была обследована площадь в 30 га, обнаружены свыше 1400 фрагментов тел погибших, а также почти 500 фрагментов самолета. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, образцы ДНК для идентификации жертв крушения отправлены из Орска в Москву.

      Из сообщения правительства: «Образцы: ДНК, взятые у родственников жертв авиакатастрофы, отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы».

      смотретьОколо 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
      Около 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
      Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета лайнера из Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.

      Список погибших



      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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