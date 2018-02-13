На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера

Двигатели разбившегося самолета
Ан-148 обнаружены на месте его крушения в Раменском районе Подмосковья и подняты из воронки.
Как сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧС, «из образовавшейся в результате падения самолета воронки при помощи инженерной техники подняты двигатели».
Ранее начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что поисковая операция на месте крушения вступила в завершающую стадию. Обломки самолета будут отправлены в Жуковский.
Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».
Всего за прошедшие сутки на месте крушения лайнера была обследована площадь в 30 га, обнаружены свыше 1400 фрагментов тел погибших, а также почти 500 фрагментов самолета. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, образцы ДНК для идентификации жертв крушения отправлены из Орска в Москву.
Из сообщения правительства: «Образцы: ДНК, взятые у родственников жертв авиакатастрофы, отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы».
Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета лайнера из Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Ранее начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что поисковая операция на месте крушения вступила в завершающую стадию. Обломки самолета будут отправлены в Жуковский.
Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».
Всего за прошедшие сутки на месте крушения лайнера была обследована площадь в 30 га, обнаружены свыше 1400 фрагментов тел погибших, а также почти 500 фрагментов самолета. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, образцы ДНК для идентификации жертв крушения отправлены из Орска в Москву.
Из сообщения правительства: «Образцы: ДНК, взятые у родственников жертв авиакатастрофы, отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы».
Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета лайнера из Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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