МЧС: поисковая операция на месте катастрофы Ан-148 завершается

Поисковая операция на месте падения самолета «Саратовских авиалиний» близка к завершению. В районе крушения
Ан-148 было найдено 1,5 тысячи фрагментов тел.
В МЧС сообщили, что поисковая операция в Раменском районе Подмосковья, где упал борт «Саратовских авиалиний», завершается.
Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС по Московской области: «По состоянию на 8:00 (мск) поисковая операция вступила в завершающую стадию».
Он рассказал, что ночью спасатели работали в три смены. В ближайшее время будет задействована техника для вывоза крупных обломков, передает ТАСС.
Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».
Полетыкин уточнил, что все обломки борта «Саратовских авиалиний» доставят в Жуковский.
Ранее сообщалось, что к сегодняшнему утру спасателям удалось обнаружить 498 обломков самолета и 1489 фрагментов тел погибших.
Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета из столичной воздушной гавани Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС по Московской области: «По состоянию на 8:00 (мск) поисковая операция вступила в завершающую стадию».
Он рассказал, что ночью спасатели работали в три смены. В ближайшее время будет задействована техника для вывоза крупных обломков, передает ТАСС.
Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».
Полетыкин уточнил, что все обломки борта «Саратовских авиалиний» доставят в Жуковский.
Ранее сообщалось, что к сегодняшнему утру спасателям удалось обнаружить 498 обломков самолета и 1489 фрагментов тел погибших.
Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета из столичной воздушной гавани Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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