МЧС: поисковая операция на месте катастрофы Ан-148 завершается

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
МЧС: поисковая операция на месте катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> завершается

МЧС: поисковая операция на месте катастрофы Ан-148 завершается

МЧС: поисковая операция на месте катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> завершается
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Поисковая операция на месте падения самолета «Саратовских авиалиний» близка к завершению. В районе крушения Ан-148 было найдено 1,5 тысячи фрагментов тел.

    В МЧС сообщили, что поисковая операция в Раменском районе Подмосковья, где упал борт «Саратовских авиалиний», завершается.

    Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС по Московской области: «По состоянию на 8:00 (мск) поисковая операция вступила в завершающую стадию».

    Он рассказал, что ночью спасатели работали в три смены. В ближайшее время будет задействована техника для вывоза крупных обломков, передает ТАСС.

    Сергей Полетыкин: «Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна».

    Полетыкин уточнил, что все обломки борта «Саратовских авиалиний» доставят в Жуковский.

    Ранее сообщалось, что к сегодняшнему утру спасателям удалось обнаружить 498 обломков самолета и 1489 фрагментов тел погибших.

    смотретьОколо 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
    Около 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148
    Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля через несколько минут после вылета из столичной воздушной гавани Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.

    Список погибших



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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