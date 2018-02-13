Около 1,5 тысячи фрагментов тел нашли в районе крушения Ан-148

Около 1,5 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков самолета обнаружены в районе авиакатастрофы
Ан-148 в Подмосковье.
Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, «по состоянию на 7:00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна».
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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