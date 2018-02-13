Дело техники: могли ли недостатки Ан-148 стать причиной трагедии под Москвой

Точная причина крушения лайнера под Москвой еще не названа, но «Саратовские авиалинии» уже приостановили эксплуатацию
АН-148. То, что проблема именно в самолете и именно этой модификации, считают сейчас многие. Тем более, что в 2010-м, то есть, сразу после ввода АН-148 в строй, появлялась информация, что летать на нем опасно, что недоработок слишком много. Другие эксперты это опровергали. Так надежен ли Ан-148? Или на его борт лучше не подниматься? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.
Инциденты с Ан-148 случались неоднократно. В 2012 году в Берлине лайнер, взявший курс на Пулково, потерял на полосе колесо. Сели только благодаря мастерству пилотов. А двумя годами ранее — сразу две опасные ситуации. На пути из Петербурга в Шарм-эль-Шейх у самолета отказал генератора правого двигателя, пришлось вернуться в аэропорт вылета. А 28 июня у летевшего из Москвы с Санкт-Петербург лайнера происходит потеря автоматического управления, он валится вправо.
В тот раз вск обошлось. Причина отказа — повреждена изоляция на электропроводке. Этот инцидент вошел в доклад авиакомпании «Россия», согласно которому с июня по сентябрь 2010 года на всех Ан-148 компании зафиксировано 235 неисправностей. Вывод: «эксплуатационная надежность самолета Ан-148 не соответствует ранее заявленной и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярности полетов».
А начиналось все с больших надежд. Ан-124 — первый с советских времен разработанный «с нуля» пассажирский самолет. И единственный новый ближнемагистральный, замена устаревшим Ту-134 и Як-42. Две трети производства — в России, треть — на Украине. Объемы внутренних перевозок растут, и здесь доступный новичок как нельзя кстати. Его берут на госзаказ: и Минобороны, и ФСБ, приобретает Северная Корея. На Украине Ан-148 — так называемый борт номер один, возит президента Порошенко.
В 2011 году — первая авиакатастрофа. Ан-148 разогнался выше предельно допустимой скорости и разрушился в воздухе. Потом выяснилось, что к трагедии привела несогласованность действий экипажа. Пилот из Мьянмы — а это был тренировочный полет, без пассажиров — не понимал своего русского инструктора.
А в 2015 году авиакомпания «Россия» прекратила эксплуатацию всех своих Ан-148. Самолет стало проблематично ремонтировать. Говорят, что причиной стали сложные взаимоотношения с украинскими самолетостроителями.
Лайнеры взяли в эксплуатацию «Саратовские авиалинии». В яркой оранжевой ливрее они начали летать с ноября 2016 года. И вот любопытная деталь: тот самый Ан-148, на время потерявший управление под Петербургом, поначалу не стали перекрашивать. Согласно документам, эта машина стала донором для борта RA-61704, который разбился 11 февраля. Но в авиакомпании информацию о донорстве запчастей опровергают.
Специалисты отмечают, что, как правило, в катастрофах виновато сочетание факторов. В любом случае, причины авиакатастрофы в Подмосковье скоро будут установлены. А пока закрывать небо для «Ан-148» никто не планирует.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
В тот раз вск обошлось. Причина отказа — повреждена изоляция на электропроводке. Этот инцидент вошел в доклад авиакомпании «Россия», согласно которому с июня по сентябрь 2010 года на всех Ан-148 компании зафиксировано 235 неисправностей. Вывод: «эксплуатационная надежность самолета Ан-148 не соответствует ранее заявленной и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярности полетов».
А начиналось все с больших надежд. Ан-124 — первый с советских времен разработанный «с нуля» пассажирский самолет. И единственный новый ближнемагистральный, замена устаревшим Ту-134 и Як-42. Две трети производства — в России, треть — на Украине. Объемы внутренних перевозок растут, и здесь доступный новичок как нельзя кстати. Его берут на госзаказ: и Минобороны, и ФСБ, приобретает Северная Корея. На Украине Ан-148 — так называемый борт номер один, возит президента Порошенко.
В 2011 году — первая авиакатастрофа. Ан-148 разогнался выше предельно допустимой скорости и разрушился в воздухе. Потом выяснилось, что к трагедии привела несогласованность действий экипажа. Пилот из Мьянмы — а это был тренировочный полет, без пассажиров — не понимал своего русского инструктора.
А в 2015 году авиакомпания «Россия» прекратила эксплуатацию всех своих Ан-148. Самолет стало проблематично ремонтировать. Говорят, что причиной стали сложные взаимоотношения с украинскими самолетостроителями.
Лайнеры взяли в эксплуатацию «Саратовские авиалинии». В яркой оранжевой ливрее они начали летать с ноября 2016 года. И вот любопытная деталь: тот самый Ан-148, на время потерявший управление под Петербургом, поначалу не стали перекрашивать. Согласно документам, эта машина стала донором для борта RA-61704, который разбился 11 февраля. Но в авиакомпании информацию о донорстве запчастей опровергают.
Специалисты отмечают, что, как правило, в катастрофах виновато сочетание факторов. В любом случае, причины авиакатастрофы в Подмосковье скоро будут установлены. А пока закрывать небо для «Ан-148» никто не планирует.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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