Катастрофа Ан-148: список погибших

На борту разбившегося в Раменском районе Подмосковья самолета находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Предварительный осмотр места крушения показал, что выживших нет.
МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Раменском районе Ан-148. На борту находился 71 человек.
1. Анохин Виктор
2. Анохина Зоя
3. Дмитриенко Юлия
4. Гахрамов Намиг
5. Карпушкин Анатолий
6. Карпушкина Татьяна
7. Киселёва Екатерина
8. Клаев Юрий
9. Колодезный Анатолий
10. Коротков Евгений
11. Ковчуга Людмила Сергеевна
12. Леонова Ольга
13. Леванов Евгений (ребенок)
14. Леванов Евгений (1979 г.р.)
15. Сергошко Александр
16. Севоян Варсик
17. Синицана Татьяна
18. Ведякина Мария
19. Акназаров Тамерлан Турибекович
20. Александров Илья
21. Алексеенкот Крискентия Николавна
22. Бойкова Екатерина Михайловна
23. Булатова Лилия
24. Ведиборенко Илья Владимирович
25. Гауссб Альфия Акзамовна
26. Грачёв Алексей Евгеньевич
27. Дришова Ирина
28. Громов Игорь
29. Давыдова Елена Васильева
30. Долбин Виктор
31. Драгина Маргарита
32. Иванов Вячеслав Анатольевич
33. Ильинов Евгений
34. Калашник Марина Александровна
35. Кармалеев Борис Александрович
36. Козупицкая Антонина Ивановна
37. Красова Надежда (ребенок)
38. Красова Оксана
39. Пурепов Олег
40. Мачнева Светлана
41. Мещерякова Наталья
42. Момзикова Кристина
43. Назаров Максим
44. Насырова Екатерина Павловна
45. Никитенкова Галина
46. Никитченко Алексей
47. Николаенко Любовь
48. Нормантович Александр
49. Нормантович Владимир
50. Панченко Сергей
51. Полетав Илья Сергеевич (ребенок)
52. Радчук Инна Евгеньевна
53. Ремарчук Владимир
54. Сон Ульяна
55. Ставский Илья
56. Толкачёв Вячеслав
57. Толкачёв Иван Владимирович
58. Толкачёва Любовь
59. Толмасова Дарья
60. Тулькубаев Фиргат Ринатович
61. Уразавева Марина
62. Усачев Владимир Павлович
63. Хохлова Ольга Анатольевна
64. Цигичко Ольга
65. Ямаев Юрий
Члены экипажа:
1. Губанов Валений Иванович
2. Гамбарьян Сергей Арсенович
3. Славинская Анастасия Владимировна
4. Коваль Виктория Олеговна
5. Гаврилов Сергей Владимирович
6. Кузьмин Олег Владимирович
Борт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после взлета связь с самолетом была потеряна, а затем он пропал с радаров. Предварительный осмотр места крушения показал, что выживших нет. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
1. Анохин Виктор
2. Анохина Зоя
3. Дмитриенко Юлия
4. Гахрамов Намиг
5. Карпушкин Анатолий
6. Карпушкина Татьяна
7. Киселёва Екатерина
8. Клаев Юрий
9. Колодезный Анатолий
10. Коротков Евгений
11. Ковчуга Людмила Сергеевна
12. Леонова Ольга
13. Леванов Евгений (ребенок)
14. Леванов Евгений (1979 г.р.)
15. Сергошко Александр
16. Севоян Варсик
17. Синицана Татьяна
18. Ведякина Мария
19. Акназаров Тамерлан Турибекович
20. Александров Илья
21. Алексеенкот Крискентия Николавна
22. Бойкова Екатерина Михайловна
23. Булатова Лилия
24. Ведиборенко Илья Владимирович
25. Гауссб Альфия Акзамовна
26. Грачёв Алексей Евгеньевич
27. Дришова Ирина
28. Громов Игорь
29. Давыдова Елена Васильева
30. Долбин Виктор
31. Драгина Маргарита
32. Иванов Вячеслав Анатольевич
33. Ильинов Евгений
34. Калашник Марина Александровна
35. Кармалеев Борис Александрович
36. Козупицкая Антонина Ивановна
37. Красова Надежда (ребенок)
38. Красова Оксана
39. Пурепов Олег
40. Мачнева Светлана
41. Мещерякова Наталья
42. Момзикова Кристина
43. Назаров Максим
44. Насырова Екатерина Павловна
45. Никитенкова Галина
46. Никитченко Алексей
47. Николаенко Любовь
48. Нормантович Александр
49. Нормантович Владимир
50. Панченко Сергей
51. Полетав Илья Сергеевич (ребенок)
52. Радчук Инна Евгеньевна
53. Ремарчук Владимир
54. Сон Ульяна
55. Ставский Илья
56. Толкачёв Вячеслав
57. Толкачёв Иван Владимирович
58. Толкачёва Любовь
59. Толмасова Дарья
60. Тулькубаев Фиргат Ринатович
61. Уразавева Марина
62. Усачев Владимир Павлович
63. Хохлова Ольга Анатольевна
64. Цигичко Ольга
65. Ямаев Юрий
Члены экипажа:
1. Губанов Валений Иванович
2. Гамбарьян Сергей Арсенович
3. Славинская Анастасия Владимировна
4. Коваль Виктория Олеговна
5. Гаврилов Сергей Владимирович
6. Кузьмин Олег Владимирович
Борт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после взлета связь с самолетом была потеряна, а затем он пропал с радаров. Предварительный осмотр места крушения показал, что выживших нет. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
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