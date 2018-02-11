Возбуждено дело о крушении Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет после падения
Ан-148 в Раменском районе Подмосковья возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
В Росавиации сообщили, что связь с экипажем самолета «Саратовских авиалиний» пропала через несколько минут после вылета из Домодедово. Вскоре метка воздушного судна пропала с экранов радаров. В Роавиации также подтвердили, что, по предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, причиной падения могли стать погодные условия, неисправность и ошибка экипажа.
Следственный комитет возбудил дело после крушения самолета.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».
По словам источника ТАСС в экстренных службах, причиной падения могли стать погодные условия, неисправность и ошибка экипажа.
Следственный комитет возбудил дело после крушения самолета.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».
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