В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148

Близкие погибших в катастрофе самолета
Ан-148 в Подмосковье собираются в аэропорту Орска, там работают психологи. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.
Представитель аэропорта: «После того как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорту города Орск начали собираться родственники и близкие погибших».
Он добавил, что в аэропорт прибыли психологи, которые оказывают людям необходимую помощь, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили множество тел на месте крушения Ан-148. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего. В то же время источники не исключают, что лайнер, на боту которого находился 71 человек, мог столкнуться с почтовым вертолетом.
Он добавил, что в аэропорт прибыли психологи, которые оказывают людям необходимую помощь, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили множество тел на месте крушения Ан-148. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего. В то же время источники не исключают, что лайнер, на боту которого находился 71 человек, мог столкнуться с почтовым вертолетом.
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