В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148

В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148

2 комментария
Текстовая трансляция
В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>

В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148

В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: ural56.ru

    • Близкие погибших в катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье собираются в аэропорту Орска, там работают психологи. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.

    Представитель аэропорта: «После того как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорту города Орск начали собираться родственники и близкие погибших».

    Он добавил, что в аэропорт прибыли психологи, которые оказывают людям необходимую помощь, передает РИА Новости.

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили множество тел на месте крушения Ан-148. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего. В то же время источники не исключают, что лайнер, на боту которого находился 71 человек, мог столкнуться с почтовым вертолетом.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru