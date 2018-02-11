Источник: Ан-148 при взлете столкнулся с почтовым вертолетом

Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово.
По предварительным данным источника «Интерфакса», Ан-148 при взлете столкнулся с почтовым вертолетом.
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Ан-148 летел в Орск. Спасатели добрались на место крушения — предварительный осмотр показал, что выживших нет.
По факту крушения было возбуждено дело, расследованием которого займется центральный аппарат Следственного комитета.
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Ан-148 летел в Орск. Спасатели добрались на место крушения — предварительный осмотр показал, что выживших нет.
По факту крушения было возбуждено дело, расследованием которого займется центральный аппарат Следственного комитета.
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