Источник: Ан-148 при взлете столкнулся с почтовым вертолетом

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  • Фото: Авиакатастрофа Ан-148 Москва-Орск / vk.com
Источник: <nobr>Ан-148</nobr> при взлете столкнулся с почтовым вертолетом

Источник: Ан-148 при взлете столкнулся с почтовым вертолетом

Источник: <nobr>Ан-148</nobr> при взлете столкнулся с почтовым вертолетом
  • Фото: Авиакатастрофа Ан-148 Москва-Орск / vk.com

    • Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из Домодедово.

    По предварительным данным источника «Интерфакса», Ан-148 при взлете столкнулся с почтовым вертолетом.

    На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Ан-148 летел в Орск. Спасатели добрались на место крушения — предварительный осмотр показал, что выживших нет.

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    По факту крушения было возбуждено дело, расследованием которого займется центральный аппарат Следственного комитета.

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