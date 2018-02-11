Ан-148 разбился через 2 минуты после вылета из Домодедово

Ан-148 «Саратовских авиалиний», упавший в Подмосковье по пути из Москвы в Орск, пропал с радаров через две минуты вылета из аэропорта Домодедово.
Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Подмосковья.
В Орске лайнер должен был приземлиться в 18:35 по местному времени (16:35 мск).
По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Обломки самолета нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Очевидцы сообщили, что видели, как падал горящий самолет.
На место крушения выехал глава Минтранса Максим Соколов.
В Орске лайнер должен был приземлиться в 18:35 по местному времени (16:35 мск).
По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Обломки самолета нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Очевидцы сообщили, что видели, как падал горящий самолет.
На место крушения выехал глава Минтранса Максим Соколов.
Комментарии