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    Ан-148 разбился через 2 минуты после вылета из Домодедово

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    • Фото: @ra42389 / instagram.com
    <nobr>Ан-148</nobr> разбился через 2 минуты после вылета из Домодедово

    Ан-148 разбился через 2 минуты после вылета из Домодедово

    <nobr>Ан-148</nobr> разбился через 2 минуты после вылета из Домодедово
  • Фото: @ra42389 / instagram.com

    • Ан-148 «Саратовских авиалиний», упавший в Подмосковье по пути из Москвы в Орск, пропал с радаров через две минуты вылета из аэропорта Домодедово.

    Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Подмосковья.

    В Орске лайнер должен был приземлиться в 18:35 по местному времени (16:35 мск).

    По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

    Обломки самолета нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья. Очевидцы сообщили, что видели, как падал горящий самолет.

    На место крушения выехал глава Минтранса Максим Соколов.

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