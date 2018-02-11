Спасатели обнаружили много тел на месте крушения Ан-148

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Источник «Интерфакса» сообщил, что спасатели добрались на место крушения самолета, они обнаружили много тел. Предварительный осмотр места трагедии показал, что никто не выжил.
Источник: «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолета в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел».
На место падения Ан-148 отправились семь бригад медиков. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве, сообщает ТАСС.
Между тем по факту крушения самолета было возбуждено дело. Его расследованием по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства.
Источник: «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолета в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел».
На место падения Ан-148 отправились семь бригад медиков. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве, сообщает ТАСС.
Между тем по факту крушения самолета было возбуждено дело. Его расследованием по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина займется центральный аппарат ведомства.
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