Источник назвал приоритетную версию катастрофы Ан-148

В ходе анализа версий авиакатастрофы в Подмосковье особый упор сделан на внезапной неисправности узлов и агрегатов. Об этом сообщил источник в службах транспортного надзора региона.
Источник: «Рассматриваются различные версии. Особый упор делается на внезапно возникшую после взлета неисправность, возможно, в двигателе или механизации».
Также рассматриваются версии, связанные с плохими метеоусловиями и человеческим фактором, передает «Интерфакс».
В СК со своей стороны отметили, что рассмотрят все версии крушения авиалайнера.
Другой источник сообщил агентству, что Ан-148 при взлете мог столкнуться с почтовым вертолетом.
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. На месте обнаружены фрагменты тел. Согласно утверждениям очевидцев, самолет загорелся в воздухе. Известно, что разбившийся борт «Саратовских авиалиний» застрахован в «АльфаСтраховании».
По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследовать его будет центральный аппарат СКР.
Также рассматриваются версии, связанные с плохими метеоусловиями и человеческим фактором, передает «Интерфакс».
В СК со своей стороны отметили, что рассмотрят все версии крушения авиалайнера.
Другой источник сообщил агентству, что Ан-148 при взлете мог столкнуться с почтовым вертолетом.
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. На месте обнаружены фрагменты тел. Согласно утверждениям очевидцев, самолет загорелся в воздухе. Известно, что разбившийся борт «Саратовских авиалиний» застрахован в «АльфаСтраховании».
По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследовать его будет центральный аппарат СКР.
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