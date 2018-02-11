На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел

Обломки разбившегося в Подмосковье самолета разбросаны в радиусе километра, пожара на месте катастрофы нет.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, на месте крушения обнаружены фрагменты тел и обломки воздушного судна, на борту которого находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Источник: «По предварительным данным, обнаружены фрагменты двух тел».
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Согласно утверждениям очевидцев, самолет загорелся в воздухе.
Вся последняя информация о катастрофе Ан-148 в Подмосковье — в текстовой трансляции.
Источник: «По предварительным данным, обнаружены фрагменты двух тел».
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Согласно утверждениям очевидцев, самолет загорелся в воздухе.
Вся последняя информация о катастрофе Ан-148 в Подмосковье — в текстовой трансляции.
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