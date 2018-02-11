Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел. авиационные катастрофы и происшествия, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел

    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел

    комментировать
    Текстовая трансляция

    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел

    На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье обнаружены фрагменты тел

      Обломки разбившегося в Подмосковье самолета разбросаны в радиусе километра, пожара на месте катастрофы нет.

      Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, на месте крушения обнаружены фрагменты тел и обломки воздушного судна, на борту которого находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

      Источник: «По предварительным данным, обнаружены фрагменты двух тел».

      Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Согласно утверждениям очевидцев, самолет загорелся в воздухе.

      Вся последняя информация о катастрофе Ан-148 в Подмосковье — в текстовой трансляции.

      Новости по теме

      Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru