Ан-148 разбился в Подмосковье: текстовая трансляция

На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья, передает «Интерфакс». Ан-148 разбился вблизи населенных пунктов Аргуново и Степановское.
Источник: «Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. Известно, что самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Вскоре после взлета связь с экипажем была потеряна и борт пропал с экранов радаров.
Источник: «Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. Известно, что самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Вскоре после взлета связь с экипажем была потеряна и борт пропал с экранов радаров.
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