Ан-148 разбился в Подмосковье: текстовая трансляция

15:49

Как сообщил источник «Интерфакса», разбившийся самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан «Саратовским авиалиниям».