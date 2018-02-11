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    Ан-148 разбился в Подмосковье: текстовая трансляция

    27 комментариев
    • Фото: FLIGHTRADAR24.COM
    <nobr>Ан-148</nobr> разбился в Подмосковье: текстовая трансляция

    Ан-148 разбился в Подмосковье: текстовая трансляция

    <nobr>Ан-148</nobr> разбился в Подмосковье: текстовая трансляция
  • Фото: FLIGHTRADAR24.COM
    • 16:36
    Район падения самолета оцеплен. На месте трагедии, помимо спасателей, работает около 50 полицейских.
    16:35
    Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний», которым принадлежал разбившийся Ан-148.
    16:34
    К месту катастрофы направились дополнительные силы спасателей.
    16:34
    МЧС России открыло горячую линию — 8–800–775–17–17.
    16:27
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    Первые кадры с места катастрофы
    16:24
    Свои соболезнования родственникам погибших выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также предложил помощь МЧС и Минтрансу.
    16:23
    Кроме того, президент поручил создать специальную комиссию в связи с катастрофой.
    16:22
    Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье, сообщили в Кремле.
    16:21
    Источник: по предварительным данным, при взлете Ан-148 столкнулся с почтовым вертолетом. Эта информация сейчас проверяется.
    16:17
    Спасатели обнаружили большое количество тел на месте падения Ан-148. Предварительно, выживших нет.
    16:12
    Прокуратура начала проверку работы диспетчеров и обслуживания разбившегося Ан-148.
    16:11
    Расследовать дело о катастрофе в Подмосковье будет центральный аппарат СК. Тем временем в аэропорту Домодедово создан оперативный штаб.
    16:10
    Губернатор Московской области выехал на место крушения Ан-148.
    16:04
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    По последним сообщениям с места катастрофы, обломки разбившегося в Подмосковье Ан-148 разбросаны в радиусе километра, пожара нет. Техника пока не может подъехать к месту крушения, спасатели идут к нему пешком.
    15:55
    Следственный комитет РФ по факту катастрофы Ан-148 в Раменском районе Подмосковья возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
    15:49
    Как сообщил источник «Интерфакса», разбившийся самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан «Саратовским авиалиниям».
    15:45
    Источник сообщил об обнаружении обломков самолета и фрагментов тел в районе катастрофы Ан-148.
    15:45
    Глава Минтранса Максим Соколов отправился на место предполагаемого крушения самолета «Саратовских авиалиний».
    15:44
    В Раменском районе Подмосковья сейчас облачная погода и идет снег, сообщили в ситуационном центре Росгидромета.
    15:42
    Источник в экстренных службах Подмосковья сообщил, что Ан-148 пропал с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово.
    15:36
    В МЧС сообщили, что к месту падения Ан-148 в Раменский район направлена группа спасателей. В готовность введены также отряд «Центроспас» и центр «Лидер».
    15:33
    Сообщается, что разбившийся Ан-148 обнаружен с воздуха. На его борту был 71 человек.
    15:30
    По информации источника «Интерфакса», очевидцы, сообщившие в экстренные службы о катастрофе в Раменском районе Подмосковья, рассказали, что видели падение горящего самолета.

    На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

    Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья, передает «Интерфакс». Ан-148 разбился вблизи населенных пунктов Аргуново и Степановское.

    Источник: «Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа».

    В свою очередь в МЧС подтвердили, что информация о крушении проверяется. Известно, что самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Вскоре после взлета связь с экипажем была потеряна и борт пропал с экранов радаров.

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