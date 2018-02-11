Пассажирский Ан-148 исчез с радаров после вылета из Москвы

Пассажирский лайнер
Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, «самолет Ан-148 „Саратовских авиалиний“ после вылета из Домодедово исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет». В ГУ МЧС сообщили, что спасатели проверяют информацию о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.
По информации ТАСС, на борту пропавшего самолета находятся 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По информации ТАСС, на борту пропавшего самолета находятся 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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