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    Пассажирский Ан-148 исчез с радаров после вылета из Москвы. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорт Домодедово, Москва, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажирский Ан-148 исчез с радаров после вылета из Москвы

    Пассажирский Ан-148 исчез с радаров после вылета из Москвы

    13 комментариев
    • Фото: aviation21.ru
    Пассажирский <nobr>Ан-148</nobr> исчез с радаров после вылета из Москвы

    Пассажирский Ан-148 исчез с радаров после вылета из Москвы

    Пассажирский <nobr>Ан-148</nobr> исчез с радаров после вылета из Москвы
    • Фото: aviation21.ru

      • Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск.

      Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, «самолет Ан-148 „Саратовских авиалиний“ после вылета из Домодедово исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет». В ГУ МЧС сообщили, что спасатели проверяют информацию о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

      По информации ТАСС, на борту пропавшего самолета находятся 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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