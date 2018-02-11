Очевидцы: упавший в Подмосковье Ан-148 загорелся в воздухе

По словам очевидцев,
Ан-148 «Саратовских авиалиний», который пропал с радаров вскоре после вылета из Домодедово, загорелся в небе.
Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Московской области. По словам очевидцев, они видели падение горящего самолета, о чем сообщили в экстренные службы, передает «Интерфакс».
В МЧС в свою очередь заявили, что к месту предполагаемого падения Ан-148 выехала группа спасателей. В готовность также привели отряд «Центроспас» и центр «Лидер».
На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Борт «Саратовских авиалиний» вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Предполагаемое место падения — в районе деревни Аргуново и села Степановское.
Источник РИА Новости в экстренных службах в свою очередь заявил, что упавший самолет обнаружили с воздуха.
Источник: «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
В МЧС в свою очередь заявили, что к месту предполагаемого падения Ан-148 выехала группа спасателей. В готовность также привели отряд «Центроспас» и центр «Лидер».
На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Борт «Саратовских авиалиний» вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Предполагаемое место падения — в районе деревни Аргуново и села Степановское.
Источник РИА Новости в экстренных службах в свою очередь заявил, что упавший самолет обнаружили с воздуха.
Источник: «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.
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