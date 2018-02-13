МАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148

смотреть На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера

Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения. Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

По данным МАК, катастрофа Ан-148 могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В комитете уточнили, что «особая ситуация» на борту самолета начала развиваться через 2 минуты 30 секунд после взлета на высоте 1300 метров и при приборной скорости 465–470 км/ч.: «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.