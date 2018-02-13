МАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148

В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку данных с параметрического самописца
Ан-148 и провели предварительный анализ полученной информации.
По данным МАК, катастрофа Ан-148 могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В комитете уточнили, что «особая ситуация» на борту самолета начала развиваться через 2 минуты 30 секунд после взлета на высоте 1300 метров и при приборной скорости 465–470 км/ч.
МАК: «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».
Отчет на сайте МАК
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
МАК: «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».
Отчет на сайте МАК
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
Комментарии