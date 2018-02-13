Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    МАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148

    18 комментариев
    • Фото: mak-iac.org
    МАК озвучил первые выводы о катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>

    МАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148

    МАК озвучил первые выводы о катастрофе <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mak-iac.org

    • В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку данных с параметрического самописца Ан-148 и провели предварительный анализ полученной информации.

    По данным МАК, катастрофа Ан-148 могла произойти из-за неверных данных о скорости полета на приборах пилотов. Это могло быть вызвано обледенением датчиков. В комитете уточнили, что «особая ситуация» на борту самолета начала развиваться через 2 минуты 30 секунд после взлета на высоте 1300 метров и при приборной скорости 465–470 км/ч.

    МАК: «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева».

    Отчет на сайте МАК

    смотретьНа месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера
    На месте крушения Ан-148 нашли двигатели лайнера
    Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.

    Список погибших



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru