В Жуковском проведут имитацию полета разбившегося Ан-148

Летчики-испытатели ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».
В рамках имитационного полета специалисты Летно-исследовательского института имени Громов полностью воссоздадут все технические параметры, которые были у разбившегося самолета, сообщили ТАСС в ЛИИ им. Громова.
Источник в ЛИИ им. Громова: «В рамках расследования планируется провести имитацию взлета самолета Ан-148. Данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета, будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем».
Источник не сообщил дату и время, когда будет совершен испытательный полет.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто не выжил.
Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Ранее в МАК заявили, что возможной причиной крушения самолета могло быть обледенение датчиков. Из-за этого после взлета появились расхождения в показаниях скорости. Тогда экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, но разница в показаниях все возрастала. В результате машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Источник в ЛИИ им. Громова: «В рамках расследования планируется провести имитацию взлета самолета Ан-148. Данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета, будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем».
Источник не сообщил дату и время, когда будет совершен испытательный полет.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто не выжил.
Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Ранее в МАК заявили, что возможной причиной крушения самолета могло быть обледенение датчиков. Из-за этого после взлета появились расхождения в показаниях скорости. Тогда экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, но разница в показаниях все возрастала. В результате машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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