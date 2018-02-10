После проверки Генпрокуратуры в Дагестане возбудили 71 дело о коррупции

Генпрокуратура выявила в Дагестане почти 2,5 тысячи нарушений закона. По итогам масштабной проверки в республике было возбуждено 71 уголовное дело.
Проверка Генпрокуратуры в Дагестане выявила почти 2,5 тысячи нарушений закона. Правоохранители возбудили более 70 уголовных дел о разного рода злоупотреблениях, сообщил в субботу во время подведения итогов комиссии в Махачкале заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук.
Иван Сыдорук, заместитель генпрокурора РФ: «Комиссия Генпрокуратуры обнаружила 2431 нарушений закона, направила 83 представления, 170 протестов, возбуждено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям».
Больше всего случаев коррупции выявлено в сфере оборота земель, передает слова Сыдорука ТАСС.
Иван Сыдорук: «В Махачкале, например, участки предоставляли без границ, в некоторых районах были самовольные захваты земель, участки предоставлялись в пределах охранных зон, перегружались коммунальные сети».
Заместитель генпрокурора также перечислил основные задачи республиканской прокуратуры: борьба с коррупцией, защита прав жителей региона, строгий контроль над сферой ЖКХ и строительства, регистрация всех преступлений и приоритет рассмотрения жалоб граждан.
В подведении итогов работы комиссии участвует также генпрокурор России Юрий Чайка. Ранее в субботу он представил сотрудникам надзорного ведомства нового прокурора республики Дениса Попова.
Напомним, в начале недели стало известно о целой серии громких задержаний в Дагестане. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. В злоупотреблении полномочиями обвиняются также мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомед-Расул Гитинов. После серии задержаний врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.
В интервью НТВ Владимир Васильев заявил, что намерен установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей. Он подтвердил, что арестованные чиновники совершили преступления, однако, по его мнению, они стали частью системы. Интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Иван Сыдорук, заместитель генпрокурора РФ: «Комиссия Генпрокуратуры обнаружила 2431 нарушений закона, направила 83 представления, 170 протестов, возбуждено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям».
Больше всего случаев коррупции выявлено в сфере оборота земель, передает слова Сыдорука ТАСС.
Иван Сыдорук: «В Махачкале, например, участки предоставляли без границ, в некоторых районах были самовольные захваты земель, участки предоставлялись в пределах охранных зон, перегружались коммунальные сети».
Заместитель генпрокурора также перечислил основные задачи республиканской прокуратуры: борьба с коррупцией, защита прав жителей региона, строгий контроль над сферой ЖКХ и строительства, регистрация всех преступлений и приоритет рассмотрения жалоб граждан.
В подведении итогов работы комиссии участвует также генпрокурор России Юрий Чайка. Ранее в субботу он представил сотрудникам надзорного ведомства нового прокурора республики Дениса Попова.
Напомним, в начале недели стало известно о целой серии громких задержаний в Дагестане. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. В злоупотреблении полномочиями обвиняются также мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомед-Расул Гитинов. После серии задержаний врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.
В интервью НТВ Владимир Васильев заявил, что намерен установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей. Он подтвердил, что арестованные чиновники совершили преступления, однако, по его мнению, они стали частью системы. Интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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