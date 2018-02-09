«Они пришли в эту систему»: Васильев рассказал НТВ о преступлениях дагестанских чиновников

В интервью программе «Итоги недели» врио Дагестана прокомментировал ситуацию с серией арестов высокопоставленных чиновников и отставкой правительства республики.
Адвокаты врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова сегодня обжаловали его арест. Сейчас Гамидов в СИЗО, как и два его заместителя и экс-министр экономики республики. Всех их подозревают в крупном мошенничестве. Эту ситуацию телеканалу НТВ прокомментировал Владимир Васильев, который с октября прошлого года руководит Дагестаном.
Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана: «Мы со всеми разговаривали. И я ни о ком не могу сказать, что это конченый человек. Это не так. Эти люди — мне их искренне жаль. Это люди, которые обладали и обладают большим потенциалом, в моем понимании. Но так получилось, что они пришли в эту систему, и нашли в ней место, не знаю почему. И то, что они сделали, является составом преступления».
Васильев добавил, что его цель — установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей.
Напомним, о целой серии громких задержаний в Дагестане стало известно в начале этой недели. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. После серии задержаний Васильев отправил правительство Дагестана в отставку.
Полную версию интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана: «Мы со всеми разговаривали. И я ни о ком не могу сказать, что это конченый человек. Это не так. Эти люди — мне их искренне жаль. Это люди, которые обладали и обладают большим потенциалом, в моем понимании. Но так получилось, что они пришли в эту систему, и нашли в ней место, не знаю почему. И то, что они сделали, является составом преступления».
Васильев добавил, что его цель — установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей.
Напомним, о целой серии громких задержаний в Дагестане стало известно в начале этой недели. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. После серии задержаний Васильев отправил правительство Дагестана в отставку.
Полную версию интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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