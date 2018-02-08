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    Васильев заявил о желании навести порядок в Дагестане

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    • Фото: Костин Евгений / ТАСС
    Васильев заявил о желании навести порядок в Дагестане

    Васильев заявил о желании навести порядок в Дагестане

    Васильев заявил о желании навести порядок в Дагестане
  • Фото: Костин Евгений / ТАСС

    • Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев после серии громких задержаний встретился с председателем СКР Александром Бастрыкиным.

    Во время встречи Васильев поблагодарил главу Следственного комитета, приехавшего в Дагестан, отметив, что жители региона «хотят справедливости и закона».

    Владимир Васильев, врио главы Дагестана: «Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок».

    В свою очередь Бастрыкин отметил, что дагестанские сыщики немало сделали для обеспечения безопасности в регионе, и пообещал, что эта работа будет продолжена, сообщила в официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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    Напомним, о целой серии громких задержаний в Дагестане стало известно в начале этой недели. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. После серии задержаний Васильев отправил правительство Дагестана в отставку.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Дагестане, подчеркнул, что последовательная антикоррупционная кампания не ограничивается географией одного субъекта РФ и никоим образом не связана с политикой.

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