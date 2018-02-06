Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Суд арестовал четвертого дагестанского экс-чиновника по делу о хищениях

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Суд арестовал четвертого дагестанского <nobr>экс-чиновника</nobr> по делу о хищениях

    Суд арестовал четвертого дагестанского экс-чиновника по делу о хищениях

    Суд арестовал четвертого дагестанского <nobr>экс-чиновника</nobr> по делу о хищениях
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Басманный суд Москвы заключил под стражу всех четверых подозреваемых по делу о хищениях бюджетных средств при реализации соцпрограмм в Дагестане.

    Суд заключил под стражу бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, передает РИА Новости. Он арестован на два месяца — до 5 апреля, как и остальные трое фигурантов дела.

    Елена Ленская, судья: «Избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу».

    Юсуфов отказался признать вину, как и другие фигуранты дела, которые были арестованы ранее.

    Уголовное дело в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников возбудили в минувшее воскресенье, его соединили с рядом с других дел, расследуемых с 2015 года.

    смотретьСуд арестовал еще двоих экс-чиновников по делу о хищении бюджетных средств в Дагестане
    Суд арестовал еще двоих экс-чиновников по делу о хищении бюджетных средств в Дагестане
    Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны накануне после проведенных по их местам жительства обысков.

    Их обвинили в мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. По версии следствия, незаконные действия высокопоставленных чиновников нанесли более чем 95-миллионный ущерб бюджету.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru