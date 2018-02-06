Суд арестовал четвертого дагестанского экс-чиновника по делу о хищениях

Басманный суд Москвы заключил под стражу всех четверых подозреваемых по делу о хищениях бюджетных средств при реализации соцпрограмм в Дагестане.
Суд заключил под стражу бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, передает РИА Новости. Он арестован на два месяца — до 5 апреля, как и остальные трое фигурантов дела.
Елена Ленская, судья: «Избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу».
Юсуфов отказался признать вину, как и другие фигуранты дела, которые были арестованы ранее.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников возбудили в минувшее воскресенье, его соединили с рядом с других дел, расследуемых с 2015 года.
Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны накануне после проведенных по их местам жительства обысков.
Их обвинили в мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. По версии следствия, незаконные действия высокопоставленных чиновников нанесли более чем 95-миллионный ущерб бюджету.
Елена Ленская, судья: «Избрать в отношении Юсуфова меру пресечения в виде заключения под стражу».
Юсуфов отказался признать вину, как и другие фигуранты дела, которые были арестованы ранее.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников возбудили в минувшее воскресенье, его соединили с рядом с других дел, расследуемых с 2015 года.
Напомним, бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны накануне после проведенных по их местам жительства обысков.
Их обвинили в мошенничестве при реализации соцпрограмм в регионе. По версии следствия, незаконные действия высокопоставленных чиновников нанесли более чем 95-миллионный ущерб бюджету.
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