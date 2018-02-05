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    При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы. Дагестан, Следственный комитет, ФСБ, задержание, мошенничество, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы

    При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы

    7 комментариев
    • Фото: Следственный комитет РФ
    При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы

    При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы

    При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы
    • Фото: Следственный комитет РФ

      • В СМИ сегодня появилась информация о задержании и. о. главы правительства Дагестана, а также двоих его заместителей и бывшего министра образования. В Следственном комитете прокомментировали эти сообщения.

      В СК пояснили, что члены правительства Республики Дагестан были задержаны по делу о мошенничестве при реализации социальных программ. Подозреваемым планируют в ближайшее время предъявить обвинение и ходатайствовать в суде об их аресте.

      Как уточнили в ведомстве, в ходе следственных действий было установлено, что к хищению бюджетных средств причастны врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое вице-премьеров республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов и «иные лица».

      смотретьФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей
      ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей
      Сегодня сотрудники СК при взаимодействии с ФСБ задержали подозреваемых и провели обыски по месту их жительства. У Гамидова в ходе обысков были изъяты золотой пистолет ТТ, а также два пистолета пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы.

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