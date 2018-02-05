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    ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей. Дагестан, задержание, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

    ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

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    ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

    ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

    ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

      Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова.

      У Гамидова дома уже прошел обыск. Аналогичные меры предприняли и в отношении двоих вице-премьеров. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

      Кроме того, задержан бывший министр образования. Его подозревают в превышении полномочий и мошенничестве. Речь идет о хищении почти 90 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске.

      Громкие уголовные дела были заведены в Дагестане в конце января — после прибытия туда спецкомиссии из Москвы. За время работы следователей были задержаны мэр Махачкалы и ее главный архитектор.

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