ФСБ задержала врио главы правительства Дагестана и двоих его заместителей

Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности
премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова.
У Гамидова дома уже прошел обыск. Аналогичные меры предприняли и в отношении двоих вице-премьеров. Об этом сообщает источник в силовых структурах.
Кроме того, задержан бывший министр образования. Его подозревают в превышении полномочий и мошенничестве. Речь идет о хищении почти 90 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске.
Громкие уголовные дела были заведены в Дагестане в конце января — после прибытия туда спецкомиссии из Москвы. За время работы следователей были задержаны мэр Махачкалы и ее главный архитектор.
Кроме того, задержан бывший министр образования. Его подозревают в превышении полномочий и мошенничестве. Речь идет о хищении почти 90 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске.
Громкие уголовные дела были заведены в Дагестане в конце января — после прибытия туда спецкомиссии из Москвы. За время работы следователей были задержаны мэр Махачкалы и ее главный архитектор.
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