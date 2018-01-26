Суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы

Ессентукский городской суд принял решение временно отстранить от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которому предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.
Суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Мусы Мусаева от должности мэра Махачкалы и удовлетворил его. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Напомним, 19 января стало известно, что против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и причинении многомиллионного ущерба бюджету Дагестана.
По версии следствия, в марте минувшего года Мусаев продал застройщику участок земли, который был собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Притом его рыночная стоимость превышает 81 млн руб.
Напомним, 19 января стало известно, что против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и причинении многомиллионного ущерба бюджету Дагестана.
По версии следствия, в марте минувшего года Мусаев продал застройщику участок земли, который был собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Притом его рыночная стоимость превышает 81 млн руб.
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