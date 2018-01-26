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    Суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы

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    • Фото: Муса Мусаев / vk.com
    Суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы

    Суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы

    Суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы
  • Фото: Муса Мусаев / vk.com

    • Ессентукский городской суд принял решение временно отстранить от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которому предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

    Суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Мусы Мусаева от должности мэра Махачкалы и удовлетворил его. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

    Напомним, 19 января стало известно, что против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и причинении многомиллионного ущерба бюджету Дагестана.

    смотретьМэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий
    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий
    По версии следствия, в марте минувшего года Мусаев продал застройщику участок земли, который был собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Притом его рыночная стоимость превышает 81 млн руб.

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