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    Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

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    • Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС
    Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

    Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

    Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток
  • Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС

    • Мэра Махачкалы Мусу Мусаева взяли под арест по делу о превышении должностных полномочий.

    Советский суд Махачкалы принял решение арестовать градоначальника на 10 суток, передает «Интерфакс».

    Напомним, 19 января стало известно, что против Мусаева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба бюджету. По данным следствия, в марте 2016 года мэр незаконно подписал постановление о передаче компании земельного участка за плату в размере около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости. В результате бюджету Дагестана был причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

    смотретьМэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий
    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий
    Мусаев был задержан. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски.

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