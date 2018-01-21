Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева взяли под арест по делу о превышении должностных полномочий.
Советский суд Махачкалы принял решение арестовать градоначальника на 10 суток, передает «Интерфакс».
Напомним, 19 января стало известно, что против Мусаева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба бюджету. По данным следствия, в марте 2016 года мэр незаконно подписал постановление о передаче компании земельного участка за плату в размере около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости. В результате бюджету Дагестана был причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.
Мусаев был задержан. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски.
Напомним, 19 января стало известно, что против Мусаева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба бюджету. По данным следствия, в марте 2016 года мэр незаконно подписал постановление о передаче компании земельного участка за плату в размере около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости. В результате бюджету Дагестана был причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.
Мусаев был задержан. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски.
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