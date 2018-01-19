Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

Громкий скандал сегодня разразился в Дагестане. На мэра столицы республики завели уголовное дело.
В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба бюджету Дагестана. Сам он задержан, следствие будет просить суд его арестовать.
Мусу Мусаева подозревают в злоупотреблениях при продаже земли застройщику. Согласно материалам следствия, компания заплатила за участок около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости.
СУ СК РФ по республике Дагестан: «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму более 80 миллионов рублей».
Сегодня в доме мэра Махачкалы и его рабочем кабинете прошли обыски. Как сообщается, оперативники побывали и у заместителей Мусаева, причем дверь одного из служебных кабинетов пришлось выломать.
Мусу Мусаева подозревают в злоупотреблениях при продаже земли застройщику. Согласно материалам следствия, компания заплатила за участок около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости.
СУ СК РФ по республике Дагестан: «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму более 80 миллионов рублей».
Сегодня в доме мэра Махачкалы и его рабочем кабинете прошли обыски. Как сообщается, оперативники побывали и у заместителей Мусаева, причем дверь одного из служебных кабинетов пришлось выломать.
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