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    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий. Дагестан, задержание, Махачкала, мэры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

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    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

    Мэр Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий
    • Фото: mkala.ru

      • Громкий скандал сегодня разразился в Дагестане. На мэра столицы республики завели уголовное дело.

      В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и нанесении многомиллионного ущерба бюджету Дагестана. Сам он задержан, следствие будет просить суд его арестовать.

      Мусу Мусаева подозревают в злоупотреблениях при продаже земли застройщику. Согласно материалам следствия, компания заплатила за участок около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости.

      СУ СК РФ по республике Дагестан: «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму более 80 миллионов рублей».

      Сегодня в доме мэра Махачкалы и его рабочем кабинете прошли обыски. Как сообщается, оперативники побывали и у заместителей Мусаева, причем дверь одного из служебных кабинетов пришлось выломать.

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