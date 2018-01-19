Против мэра Махачкалы возбуждено дело о превышении полномочий

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, его действия нанесли ущерб в размере 80 миллионов рублей бюджету Дагестана.
О возбуждении уголовного дела в отношении мэра Махачкалы сообщили в Следственном комитете по Дагестану.
СК РФ по Республике Дагестан: «Он подозревается в совершении преступления — „Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий“».
Следствие установило, что в марте 2016-го Мусаев продал ОАО «АСПК» в собственность земельный участок на улице Крылова за 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом мэр знал, что этот участок является собственностью Республики Дагестан.
СК РФ по Республике Дагестан: «На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом».
Примечательно, что, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость проданного земельного участка, площадь которого около 17500 тысяч кв. м, составляет более 81 млн рублей. В СК заключили, что незаконные действия Мусаева нарушили интересы государства и нанесли значительный ущерб бюджету Дагестана.
По данным источника «Интерфакса», в настоящее время сотрудники спецслужб проводят обыски и выемку документов дома и в кабинете мэра Махачкалы.
СК РФ по Республике Дагестан: «Он подозревается в совершении преступления — „Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий“».
Следствие установило, что в марте 2016-го Мусаев продал ОАО «АСПК» в собственность земельный участок на улице Крылова за 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом мэр знал, что этот участок является собственностью Республики Дагестан.
СК РФ по Республике Дагестан: «На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом».
Примечательно, что, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость проданного земельного участка, площадь которого около 17500 тысяч кв. м, составляет более 81 млн рублей. В СК заключили, что незаконные действия Мусаева нарушили интересы государства и нанесли значительный ущерб бюджету Дагестана.
По данным источника «Интерфакса», в настоящее время сотрудники спецслужб проводят обыски и выемку документов дома и в кабинете мэра Махачкалы.
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