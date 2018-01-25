Мэру Махачкалы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено официальное обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, Следственный комитет России: «Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“) УК РФ».
19 января стало известно, что в отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Мусаева заподозрили в злоупотреблениях при продаже земли застройщику.
Согласно материалам следствия, компания заплатила за участок около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости. «Незаконными действиями» Мусаева, по версии Следственного комитета, был причинен ущерб бюджету Дагестана на сумму более 80 миллионов рублей. Мусаев был арестован на 10 суток.
19 января стало известно, что в отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Мусаева заподозрили в злоупотреблениях при продаже земли застройщику.
Согласно материалам следствия, компания заплатила за участок около миллиона рублей, что в десятки раз меньше рыночной стоимости. «Незаконными действиями» Мусаева, по версии Следственного комитета, был причинен ущерб бюджету Дагестана на сумму более 80 миллионов рублей. Мусаев был арестован на 10 суток.
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