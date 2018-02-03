Главный архитектор Махачкалы арестован по делу о превышении полномочий

Суд в Махачкале арестовал главного архитектора города
Магомеда-Расула Гитинова, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Суд в Махачкале арестовал на 10 дней главного архитектора города Магомеда-Расула Гитинова. Об этом ТАСС сообщил адвокат чиновника Ринат Гамидов. В суде уточнили, что в случае предъявления обвинения срок ареста автоматически будет продлен на 2 месяца.
Об аресте суд просило следствие, аргументируя это тем, что Гитинов может «скрыться от следствия и суда, оказать влияние на расследование». Защита намерена обжаловать решение суда. Адвокат сообщил, что эта мера слишком строга для подобного преступления.
Ринат Гамидов, адвокат: «Само событие было совершено в 2014 и 2015 годах, информация в следственные органы поступила в 2016 году, тогда же было несколько раз отказано в возбуждении уголовного дела».
Напомним, уголовное дело против Гитинова возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. Пострадавший подал иск. В феврале 2017 года суд постановил снести фундамент многоквартирного жилого дома, администрация города понесла ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.
Ранее суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которому также были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и причинении многомиллионного ущерба бюджету республики. По версии следствия, в марте 2017 года Мусаев продал застройщику участок земли, который был собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Притом его рыночная стоимость превышает 81 млн руб. Бывший градоначальник сейчас находится под стражей.
Об аресте суд просило следствие, аргументируя это тем, что Гитинов может «скрыться от следствия и суда, оказать влияние на расследование». Защита намерена обжаловать решение суда. Адвокат сообщил, что эта мера слишком строга для подобного преступления.
Ринат Гамидов, адвокат: «Само событие было совершено в 2014 и 2015 годах, информация в следственные органы поступила в 2016 году, тогда же было несколько раз отказано в возбуждении уголовного дела».
Напомним, уголовное дело против Гитинова возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. Пострадавший подал иск. В феврале 2017 года суд постановил снести фундамент многоквартирного жилого дома, администрация города понесла ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.
Ранее суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которому также были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и причинении многомиллионного ущерба бюджету республики. По версии следствия, в марте 2017 года Мусаев продал застройщику участок земли, который был собственностью республики, за 1,1 млн рублей. Притом его рыночная стоимость превышает 81 млн руб. Бывший градоначальник сейчас находится под стражей.
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