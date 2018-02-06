Суд арестовал еще двоих экс-чиновников по делу о хищении бюджетных средств в Дагестане

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте еще двоих фигурантов дела о хищениях бюджетных средств в Дагестане — Шамиля Исаева и Абдусамада Гамидова.
По решению суда Исаев и Гамидов арестованы на два месяца — они останутся под стражей до 5 апреля.
Адвокат Исаева просил отправить его клиента под домашний арест или назначить залог в 25 млн рублей. Однако суд отказался удовлетворять ходатайство стороны защиты, передает «Интерфакс».
В свою очередь защита Гамидова просила продлить ему срок задержания и не выносить пока решение об аресте. Адвокат посетовал, что у него не было времени подготовиться должным образом. Но суд отклонил его просьбу, поддержав позицию следствия, указывавшего на то, что на свободе Гамидов может попытаться скрыться или повлиять на ход расследования, отмечает ТАСС.
Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане — Шахобаса Шахова, бывшего министра образования республики.
Серия задержаний прошла в Махачкалле накануне. Абдусадама Гамидова, занимавшего пост врио главы правительства Дагестана, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахобаса Шахова обвинили в хищении бюджетных средств. По версии следствия, их незаконные действия при реализации соцпрограмм нанесли ущерб бюджету более чем на 95 миллионов рублей.
После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку. В суде экс-премьер республики Гамидов сообщил, что уже больше года знал о ведущемся в отношении него расследовании. По его словам, он ожидал появления правоохранителей с обысками, поэтому успел отправить членов семьи в другой город.
Абдусамад Гамидов: «Я за день знал, что ко мне придут с обысками, что меня хотят задерживать. Я для этого даже отправил жену с маленькими детьми в другой город».
Гамидов добавил, что намеревался перед появлением правоохранителей подготовиться — «побриться, умыться, одеться».
Адвокат Исаева просил отправить его клиента под домашний арест или назначить залог в 25 млн рублей. Однако суд отказался удовлетворять ходатайство стороны защиты, передает «Интерфакс».
В свою очередь защита Гамидова просила продлить ему срок задержания и не выносить пока решение об аресте. Адвокат посетовал, что у него не было времени подготовиться должным образом. Но суд отклонил его просьбу, поддержав позицию следствия, указывавшего на то, что на свободе Гамидов может попытаться скрыться или повлиять на ход расследования, отмечает ТАСС.
Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане — Шахобаса Шахова, бывшего министра образования республики.
Серия задержаний прошла в Махачкалле накануне. Абдусадама Гамидова, занимавшего пост врио главы правительства Дагестана, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахобаса Шахова обвинили в хищении бюджетных средств. По версии следствия, их незаконные действия при реализации соцпрограмм нанесли ущерб бюджету более чем на 95 миллионов рублей.
После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку. В суде экс-премьер республики Гамидов сообщил, что уже больше года знал о ведущемся в отношении него расследовании. По его словам, он ожидал появления правоохранителей с обысками, поэтому успел отправить членов семьи в другой город.
Абдусамад Гамидов: «Я за день знал, что ко мне придут с обысками, что меня хотят задерживать. Я для этого даже отправил жену с маленькими детьми в другой город».
Гамидов добавил, что намеревался перед появлением правоохранителей подготовиться — «побриться, умыться, одеться».
Антикоррупция в Дагестане
Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане: кто нервирует людей с золотыми пистолетами? Игорь Виттель — о гостях из Москвы и политической воле.Опубликовано НТВ 6 февраля 2018 г.
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