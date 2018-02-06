В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на громкое задержание членов правительства Дагестана.
Песков заявил, что задержание высокопоставленных дагестанских чиновников — это результат системной работы правоохранительных органов, а не отдельная кампания. Он подчеркнул, что последовавшая за серией задержаний отставка республиканского правительства не является свидетельством политического кризиса.
Дмитрий Песков: «Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что подобная системная работа ведется по всем регионам, где она необходима.
Дмитрий Песков: «Президент неоднократно говорил, что это не „кампанейщина“, а последовательная целенаправленная и системная работа».
Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ходе следствия в отношении обвиняемых.
Напомним, накануне были задержаны Абдусамад Гамидов, занимавший пост премьер-министра Дагестана, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также республиканский экс-министр образования Шахабас Шахов. Им предъявили обвинения в мошенничестве при реализации социальных программ. Нанесенный их незаконными действиями ущерб бюджету Дагестана, по данным следствия, превысил 90 млн рублей.
После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку.
Дмитрий Песков: «Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что подобная системная работа ведется по всем регионам, где она необходима.
Дмитрий Песков: «Президент неоднократно говорил, что это не „кампанейщина“, а последовательная целенаправленная и системная работа».
Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ходе следствия в отношении обвиняемых.
Напомним, накануне были задержаны Абдусамад Гамидов, занимавший пост премьер-министра Дагестана, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также республиканский экс-министр образования Шахабас Шахов. Им предъявили обвинения в мошенничестве при реализации социальных программ. Нанесенный их незаконными действиями ущерб бюджету Дагестана, по данным следствия, превысил 90 млн рублей.
После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку.
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