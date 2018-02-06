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    В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников. Дагестан, Песков, задержание, мошенничество, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

    В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

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    В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

    В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

    В Кремле прокомментировали задержание высокопоставленных дагестанских чиновников

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на громкое задержание членов правительства Дагестана.

      Песков заявил, что задержание высокопоставленных дагестанских чиновников — это результат системной работы правоохранительных органов, а не отдельная кампания. Он подчеркнул, что последовавшая за серией задержаний отставка республиканского правительства не является свидетельством политического кризиса.

      Дмитрий Песков: «Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране».

      Пресс-секретарь главы государства отметил, что подобная системная работа ведется по всем регионам, где она необходима.

      Дмитрий Песков: «Президент неоднократно говорил, что это не „кампанейщина“, а последовательная целенаправленная и системная работа».

      Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ходе следствия в отношении обвиняемых.

      смотретьПравительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
      Правительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
      Напомним, накануне были задержаны Абдусамад Гамидов, занимавший пост премьер-министра Дагестана, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также республиканский экс-министр образования Шахабас Шахов. Им предъявили обвинения в мошенничестве при реализации социальных программ. Нанесенный их незаконными действиями ущерб бюджету Дагестана, по данным следствия, превысил 90 млн рублей.

      После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку.

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