Правительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний

После громких задержаний высокопоставленных чиновников в Дагестане правительство республики было отправлено в отставку.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об отставке правительства республики, передает РИА Новости. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов. На этом посту он сменил Абдусамада Гамидова, который был задержан сегодня.
Из текста указа: «Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства».
Документ вступает в силу со дня его подписания — 5 февраля.
Сегодня, кроме врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, были задержаны двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Их подозревают в хищении бюджетных средств. Задержанных доставили в Москву.
Недавно стало известно о том, что в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы для проверки состояния законности в республике. Сегодняшняя серия задержаний — не первая за время работы комиссии. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.
Из текста указа: «Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства».
Документ вступает в силу со дня его подписания — 5 февраля.
Сегодня, кроме врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, были задержаны двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Их подозревают в хищении бюджетных средств. Задержанных доставили в Москву.
Недавно стало известно о том, что в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы для проверки состояния законности в республике. Сегодняшняя серия задержаний — не первая за время работы комиссии. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.
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