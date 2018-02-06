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    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве. Дагестан, задержание, Москва, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве

    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве

    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве

    Задержанным дагестанским чиновникам предъявлены обвинения в мошенничестве
    • Фото: РИА Новости © 2018

      • Абдусамаду Гамидову, который занимал пост премьер-министра Дагестана, предъявлено обвинения по двум эпизодам мошенничества.

      В Басманном суде Москвы предъявили обвинения четырем высокопоставленным чиновникам из Дагестана, которые были задержаны накануне по делу о хищении бюджетных средств. Незаконные действия чиновников, по данным следствия, нанесли ущерб более чем на 90 млн рублей.

      Юнона Царёва, пресс-секретарь Басманного суда: «Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ — „Мошенничество в крупном размере“».

      По ее словам, остальные трое подозреваемых — Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов — обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества, передает РИА Новости.

      В суд уже поступили ходатайства об аресте всех четырех подозреваемых. Первым суд примет решение в отношении Гамидова.

      смотретьПравительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
      Правительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
      Напомним, Гамидов, двое его заместителей Исаеев и Раюдин, а также экс-министр образования Шахов были задержаны накануне. По местам их жительства прошли обыски, в частности, в доме Гамидова обнаружили два автомата и несколько пистолетов, один из которых был инкрустирован золотом. Дагестанских чиновников подозревают в мошенничестве при реализации социальных программ. После их задержания правительство Дагестана было отправлено в отставку.

      В конце января стало известно, что в Дагестан была направлена специальная комиссия из Москвы. Это не первые громкие задержания за время ее работы в республике.

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