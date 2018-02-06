Суд арестовал первого фигуранта дела о мошенничестве дагестанских чиновников

Басманный суд Москвы первым отправил под арест бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова — он один из четверых подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств при реализации соцпрограмм в регионе.
Шахов был задержан накануне вместе с врио премьер-министра Дагестана Абдусамадом Гамидовым и двумя его заместителями Шамилем Искаевым и Раюдином Юсуфовым. Высокопоставленных дагестанских чиновников доставили в Москву, где они предстали перед судом для избрания меры пресечения.
Наталия Дударь, судья: «Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года».
Адвокат Шахова просил избрать его клиенту меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство, передает «Интерфакс». Сам бывший чиновник отрицает свою вину. Он заявил, что намерен сотрудничать со следствием и не будет пытаться скрыться.
Экс-глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов также не признал вину в мошенничестве. Между тем в общей сложности, по версии следствия, незаконные действия чиновников при реализации социальных программ нанесли ущерб бюджету более чем на 95 млн рублей.
Наталия Дударь, судья: «Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года».
Адвокат Шахова просил избрать его клиенту меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство, передает «Интерфакс». Сам бывший чиновник отрицает свою вину. Он заявил, что намерен сотрудничать со следствием и не будет пытаться скрыться.
Экс-глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов также не признал вину в мошенничестве. Между тем в общей сложности, по версии следствия, незаконные действия чиновников при реализации социальных программ нанесли ущерб бюджету более чем на 95 млн рублей.
Антикоррупция в Дагестане
Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане: кто нервирует людей с золотыми пистолетами? Игорь Виттель — о гостях из Москвы и политической воле.Опубликовано НТВ 6 февраля 2018 г.
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