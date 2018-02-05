Задержанных высокопоставленных дагестанских чиновников доставили в Москву

Крупномасштабная антикоррупционная операция прошла сегодня в Дагестане. Задержаны и уже доставлены в Москву несколько высокопоставленных чиновников, в их числе врио главы республиканского правительства.
Задержание высокопоставленных чиновников проходило под грифом «секретно» и скорее напоминало войсковую операцию. Участие в ней принимали даже бойцы спецподразделений. Действовали сразу по четырем адресам.
В доме врио председателя правительства Дагестана личная охрана сопротивление не оказала. Во время обысков в доме Абдусамада Гамидова следователи обнаружили и изъяли несколько пистолетов, в том числе инкрустированный золотом, а также два автомата Калашникова и боеприпасы. Их происхождение чиновник объяснил так: что-то подарили близкие, что-то хранилось дома для самообороны.
Наручники надели не только на Гамидова, но и на двоих его подчиненных: Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Оба временно исполняли обязанности заместителей главы правительства. Кроме того, был задержан и уже бывший министр образования Шахабас Шахов.
Все они стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств. В частности, речь идет о строительстве одной из школ в городе Каспийск, на которую потратили рекордную по местным меркам сумму — более миллиарда рублей. Таким образом, каждое ученическое место обошлось государству почти в 800 тысяч рублей.
Подозреваемым инкриминируют, что через подставных лиц из бюджета Дагестана были уведены на сторонние счета десятки миллионов рублей.
Сегодня около полудня в аэропорту Махачкалы приземлился специальный борт ФСБ России, через несколько часов задержанных чиновников доставили в один из следственных изоляторов Москвы. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Следователи настаивают на аресте всех фигурантов уголовного дела.
Стоит отметить, что это не первое громкое задержание высокопоставленных чиновников Дагестана. Не так давно были арестованы за превышение должностных полномочий мэр Махачкалы и главный архитектор. Скорее всего, речь идет о масштабных мероприятиях по противодействию коррупции на территории региона.
В доме врио председателя правительства Дагестана личная охрана сопротивление не оказала. Во время обысков в доме Абдусамада Гамидова следователи обнаружили и изъяли несколько пистолетов, в том числе инкрустированный золотом, а также два автомата Калашникова и боеприпасы. Их происхождение чиновник объяснил так: что-то подарили близкие, что-то хранилось дома для самообороны.
Наручники надели не только на Гамидова, но и на двоих его подчиненных: Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Оба временно исполняли обязанности заместителей главы правительства. Кроме того, был задержан и уже бывший министр образования Шахабас Шахов.
Все они стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств. В частности, речь идет о строительстве одной из школ в городе Каспийск, на которую потратили рекордную по местным меркам сумму — более миллиарда рублей. Таким образом, каждое ученическое место обошлось государству почти в 800 тысяч рублей.
Подозреваемым инкриминируют, что через подставных лиц из бюджета Дагестана были уведены на сторонние счета десятки миллионов рублей.
Сегодня около полудня в аэропорту Махачкалы приземлился специальный борт ФСБ России, через несколько часов задержанных чиновников доставили в один из следственных изоляторов Москвы. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Следователи настаивают на аресте всех фигурантов уголовного дела.
Стоит отметить, что это не первое громкое задержание высокопоставленных чиновников Дагестана. Не так давно были арестованы за превышение должностных полномочий мэр Махачкалы и главный архитектор. Скорее всего, речь идет о масштабных мероприятиях по противодействию коррупции на территории региона.
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