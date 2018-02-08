Песков: антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проводимые в Дагестане следственные действия не связаны с политикой.
По словам Пескова, антикоррупционная кампания не ограничивается одним субъектом Российской Федерации, а проводится на всей территории страны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией одного субъекта России, а именно Дагестана в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны. Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера».
По словам Пескова, нужно предоставить возможность работать следственным и затем судебным органам, которые единственные вправе принять решение о противозаконности тех или иных деяний.
В конце января стало известно, что в Дагестан с проверкой состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор дагестанской столицы Магомед-Расул Гитинов, а в здании администрации Табасаранского района республики прошли обыски.
В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, а также экс-министра образования региона Шахабаса Шахова и еще нескольких человек. Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией одного субъекта России, а именно Дагестана в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны. Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера».
По словам Пескова, нужно предоставить возможность работать следственным и затем судебным органам, которые единственные вправе принять решение о противозаконности тех или иных деяний.
В конце января стало известно, что в Дагестан с проверкой состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор дагестанской столицы Магомед-Расул Гитинов, а в здании администрации Табасаранского района республики прошли обыски.
В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, а также экс-министра образования региона Шахабаса Шахова и еще нескольких человек. Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.
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