Юрий Чайка представил в Махачкале нового прокурора Дагестана

Генпрокурор России во время рабочей поездки в Махачкалу представил нового главу республиканского надзорного ведомства Дениса Попова.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка представил в Махачкале сотрудникам надзорного ведомства нового прокурора республики Дениса Попова.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «Вчера указом президента России Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет».
Прежний прокурор Рамазан Шахнавазов, который занимал эту должность с 2013 года, ушел в отставку. Республиканский парламент поддержал кандидатуру 46-летнего Попова 1 февраля. Ранее Попов возглавлял прокуратуру Хакасии. Новый прокурор выразил надежду, что сотрудники надзорного ведомства Дагестана смогут «в кратчайшие сроки перестроить свою работу», чтобы быстро и эффективно «обеспечить законность и правопорядок на всей территории республики», передает ТАСС.
В субботу Чайка прибыл в Махачкалу в рамках рабочей поездки. Он должен подвести итоги работы комиссии Генпрокуратуры, которая проверяла состояние законности в Дагестане.
Напомним, в начале недели стало известно о целой серии громких задержаний в Дагестане. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. После серии задержаний врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.
В интервью НТВ Владимир Васильев заявил, что намерен установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей. Он подтвердил, что арестованные чиновники совершили преступления, однако, по его мнению, они стали частью системы.
Полную версию интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «Вчера указом президента России Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет».
Прежний прокурор Рамазан Шахнавазов, который занимал эту должность с 2013 года, ушел в отставку. Республиканский парламент поддержал кандидатуру 46-летнего Попова 1 февраля. Ранее Попов возглавлял прокуратуру Хакасии. Новый прокурор выразил надежду, что сотрудники надзорного ведомства Дагестана смогут «в кратчайшие сроки перестроить свою работу», чтобы быстро и эффективно «обеспечить законность и правопорядок на всей территории республики», передает ТАСС.
В субботу Чайка прибыл в Махачкалу в рамках рабочей поездки. Он должен подвести итоги работы комиссии Генпрокуратуры, которая проверяла состояние законности в Дагестане.
Напомним, в начале недели стало известно о целой серии громких задержаний в Дагестане. В частности, были задержаны временно исполняющий обязанности председателя дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования региона Шахабас Шахов и еще несколько человек. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. После серии задержаний врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.
В интервью НТВ Владимир Васильев заявил, что намерен установить в регионе честную неподкупную власть и создать эффективную систему, которая позволит решать проблемы людей. Он подтвердил, что арестованные чиновники совершили преступления, однако, по его мнению, они стали частью системы.
Полную версию интервью с Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье, 11 февраля, в 19:00 в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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