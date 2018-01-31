Соглашения конгресса сирийского нацдиалога вызвали недовольство на Западе

Новую конституцию Сирии будет готовить специальная комиссия. Ее создание стало главным итогом прошедшего накануне конгресса в Сочи. Эта комиссия будет работать под эгидой ООН, в нее войдут около полусотни человек. Кандидатов представят Россия, Иран и Турция как гаранты мирного процесса.
Есть арабская поговорка: «Дружба после ссоры — слаще халвы». До сладкого еще далеко, но горечи от былой вражды у представителей сирийских общин после встречи в Сочи стало меньше, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Этот конгресс поставил задачу, которая гораздо шире, чем астанинский процесс, и тем более чем женевские переговоры, в которых участвовали только внешние оппозиционеры. Здесь мы смогли собрать под одной крышей представителей сирийской стороны официальной — парламентарии, члены правящей партии, независимые делегаты, представители внутренней оппозиции, представители внешней оппозиции, представители племен».
Приехали не все. Американские власти пытались дискредитировать сочинский конгресс. Ныне сирийское мирное урегулирование идет под патронатом России, Турции и Ирана.
Даже чиновники ООН к сочинской инициативе вначале отнеслись насторожено. Но потом все же решили присоединиться. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эксклюзивном интервью НТВ дал этой встрече весьма высокую оценку.
Созданный конституционный совет впредь будет участвовать и в Женевских переговорах. От конгресса в Сочи, возможно, не ждали существенного прорыва. Это — начало межсирийского диалога. Важно было обойти некоторые камни преткновения, о которые разбивались все прежние попытки договориться.
Михаил Ремизов, политолог: «Поговорить не персонально об Асаде, поговорить о том, на каких принципах и основах будет устроена Сирия, — с точки зрения степени централизации, децентрализации, с точки зрения автономий для этнических, конфессиональных меньшинств, с точки зрения баланса между светскими, религиозными принципами государственного и гражданского права».
Еще одна арабская поговорка: «Война легка для зрителей». Разгромить ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую группировку — ред.) Сирия смогла с помощью России. Но сейчас многие приписывают себе соавторство победы. И многие горят желанием поучаствовать в поствоенном обустройстве страны. США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания написали некую программу в пику сочинским договоренностям и теперь пытаются навязать ее сирийцам.
Сергей Лавров: «Да, гораздо труднее договариваться, когда за столом сидят не единомышленники, как собрались они в Париже или Вашингтоне, а противоборствующие стороны. Но зато договоренности, которые достигаются между противоборствующими сторонами, гораздо устойчивее, долговременнее, надежнее, нежели чем то, что в своем узком кругу одинаково думающие государства решают за сирийский народ».
Сочинский конгресс не противоречит женевским переговорам, которые столь дороги сердцу функционеров ООН, хотя там уже давно ситуация патовая. Но Сочи может дать Женеве второе дыхание. Как говорят арабы: «Один добрый опыт дороже семи правил мудрости».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Этот конгресс поставил задачу, которая гораздо шире, чем астанинский процесс, и тем более чем женевские переговоры, в которых участвовали только внешние оппозиционеры. Здесь мы смогли собрать под одной крышей представителей сирийской стороны официальной — парламентарии, члены правящей партии, независимые делегаты, представители внутренней оппозиции, представители внешней оппозиции, представители племен».
Приехали не все. Американские власти пытались дискредитировать сочинский конгресс. Ныне сирийское мирное урегулирование идет под патронатом России, Турции и Ирана.
Даже чиновники ООН к сочинской инициативе вначале отнеслись насторожено. Но потом все же решили присоединиться. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эксклюзивном интервью НТВ дал этой встрече весьма высокую оценку.
Созданный конституционный совет впредь будет участвовать и в Женевских переговорах. От конгресса в Сочи, возможно, не ждали существенного прорыва. Это — начало межсирийского диалога. Важно было обойти некоторые камни преткновения, о которые разбивались все прежние попытки договориться.
Михаил Ремизов, политолог: «Поговорить не персонально об Асаде, поговорить о том, на каких принципах и основах будет устроена Сирия, — с точки зрения степени централизации, децентрализации, с точки зрения автономий для этнических, конфессиональных меньшинств, с точки зрения баланса между светскими, религиозными принципами государственного и гражданского права».
Еще одна арабская поговорка: «Война легка для зрителей». Разгромить ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую группировку — ред.) Сирия смогла с помощью России. Но сейчас многие приписывают себе соавторство победы. И многие горят желанием поучаствовать в поствоенном обустройстве страны. США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания написали некую программу в пику сочинским договоренностям и теперь пытаются навязать ее сирийцам.
Сергей Лавров: «Да, гораздо труднее договариваться, когда за столом сидят не единомышленники, как собрались они в Париже или Вашингтоне, а противоборствующие стороны. Но зато договоренности, которые достигаются между противоборствующими сторонами, гораздо устойчивее, долговременнее, надежнее, нежели чем то, что в своем узком кругу одинаково думающие государства решают за сирийский народ».
Сочинский конгресс не противоречит женевским переговорам, которые столь дороги сердцу функционеров ООН, хотя там уже давно ситуация патовая. Но Сочи может дать Женеве второе дыхание. Как говорят арабы: «Один добрый опыт дороже семи правил мудрости».
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