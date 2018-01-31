Де Мистура: мы надеемся, что Россия продолжит поддерживать наши усилия

Сирийский конгресс нацдиалога, прошедший в Сочи, позволил обсудить жизненно важные темы. Среди них реформирование конституции Сирии после семи лет войны. Об этом в эксклюзивном интервью Ираде Зейналовой рассказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН: «На конгрессе обсуждались жизненно важные темы. К примеру, как реформировать, переписать конституцию Сирии после семи лет войны. Конгресс был очень важен в плане запуска новой инициативы — нам нужны новые инициативы. И одна из них — даже самая важная — создание Конституционного совета».
Он отметил, что единственный процесс мирного урегулирования в Сирии, уполномоченный международным сообществом, включая Россию, — это процесс под наблюдением ООН. Однако, если конституционный совет станет реальностью в Женеве, можно будет смело сказать, что конгресс нацдиалога в Сочи сыграл существенную роль в урегулировании ситуации в САР.
Стаффан де Мистура: «Мы все знали, и президент Путин говорил это неоднократно: сирийский конфликт нельзя разрешить военным путем. Стабильность может быть достигнута только политическими мерами. Я думаю, что следующим шагом на этом пути будет конституционный совет. Правительство, сирийская оппозиция и независимые сирийцы сядут за стол переговоров и обсудят, как им реформировать Конституцию».
По словам де Мистуры, 12 шагов, которые были озвучены сегодня на конгрессе, крайне важны. Он отметил, что гражданское единство, уважение к этническим моментам — это фундамент любой конституции. И в Женеве немедленно начнут делать то, о чем было заявлено в Сочи.
Стаффан де Мистура: «В Женеве будут приниматься конкретные шаги для установки мира. Это наша работа. Но мы надеемся, что Россия продолжит поддерживать нас. Недостаточно организовать один сложнейший конгресс для множества людей. Мы должны удостовериться, что мы сможем потом продолжить работу. Совет Безопасности ООН стремился преуспеть в политическом разрешении конфликта и сейчас такая возможность появилась».
При этом он признал, что Россия уже сделала очень много для Женевского процесса. Но, по мнению спецпосланника ООН, наша страна может сделать еще больше, помогая правительству Сирии понять, что политический процесс требует переговоров, соглашений.
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Он отметил, что единственный процесс мирного урегулирования в Сирии, уполномоченный международным сообществом, включая Россию, — это процесс под наблюдением ООН. Однако, если конституционный совет станет реальностью в Женеве, можно будет смело сказать, что конгресс нацдиалога в Сочи сыграл существенную роль в урегулировании ситуации в САР.
Стаффан де Мистура: «Мы все знали, и президент Путин говорил это неоднократно: сирийский конфликт нельзя разрешить военным путем. Стабильность может быть достигнута только политическими мерами. Я думаю, что следующим шагом на этом пути будет конституционный совет. Правительство, сирийская оппозиция и независимые сирийцы сядут за стол переговоров и обсудят, как им реформировать Конституцию».
По словам де Мистуры, 12 шагов, которые были озвучены сегодня на конгрессе, крайне важны. Он отметил, что гражданское единство, уважение к этническим моментам — это фундамент любой конституции. И в Женеве немедленно начнут делать то, о чем было заявлено в Сочи.
Стаффан де Мистура: «В Женеве будут приниматься конкретные шаги для установки мира. Это наша работа. Но мы надеемся, что Россия продолжит поддерживать нас. Недостаточно организовать один сложнейший конгресс для множества людей. Мы должны удостовериться, что мы сможем потом продолжить работу. Совет Безопасности ООН стремился преуспеть в политическом разрешении конфликта и сейчас такая возможность появилась».
При этом он признал, что Россия уже сделала очень много для Женевского процесса. Но, по мнению спецпосланника ООН, наша страна может сделать еще больше, помогая правительству Сирии понять, что политический процесс требует переговоров, соглашений.
Программу «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой смотрите в воскресенье в 19:00 на НТВ.
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