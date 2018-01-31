Американский эксперт оценил итоги конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Американский геополитический обозреватель Стивен Лендман отреагировал на прошедший в Сочи конгресс сирийского национального диалога.
Стивен Лендман в комментарии НТВ высоко оценил усилия России по организации сирийского национального диалога в Сочи. По его мнению, переговоры в Сочи были направлены на создание основы для мирного урегулирования, чего не удалось сделать на других площадках.
Стивен Лендман: «Россия заслуживает высокой оценки за организацию сочинской конференции и всех ее усилий по установлению мира в Сирии, начиная с переговоров в Женеве с 2012 года».
При этом, как он отметил, США стремятся к смене режима в Сирии, поэтому Вашингтон поддерживает продолжение боевых действий. По его словам, к окончанию войны в Сирии может привести лишь изменение позиции США. Но в ближайшее время, как полагает Лендман, этого не произойдет.
Стивен Лендман: «Это не гражданская война. Это война Обамы, а теперь и Трампа, и в этом-то и проблема. Вашингтон хочет бесконечной войны и смены режима, сирийский суверенитет уничтожен, страна превратилась в прозападное марионеточное государство. Несмотря на все усилия России, война не закончится, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Однако, я думаю, в ближайшем будущем этого не произойдет».
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эксклюзивном интервью НТВ заявил, что конгресс сирийского нацдиалога позволил обсудить жизненно важные темы. А в российском МИД считают, что принятые в Сочи решения могут стать основной для мирного процесса в Сирии.
Стивен Лендман: «Россия заслуживает высокой оценки за организацию сочинской конференции и всех ее усилий по установлению мира в Сирии, начиная с переговоров в Женеве с 2012 года».
При этом, как он отметил, США стремятся к смене режима в Сирии, поэтому Вашингтон поддерживает продолжение боевых действий. По его словам, к окончанию войны в Сирии может привести лишь изменение позиции США. Но в ближайшее время, как полагает Лендман, этого не произойдет.
Стивен Лендман: «Это не гражданская война. Это война Обамы, а теперь и Трампа, и в этом-то и проблема. Вашингтон хочет бесконечной войны и смены режима, сирийский суверенитет уничтожен, страна превратилась в прозападное марионеточное государство. Несмотря на все усилия России, война не закончится, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Однако, я думаю, в ближайшем будущем этого не произойдет».
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эксклюзивном интервью НТВ заявил, что конгресс сирийского нацдиалога позволил обсудить жизненно важные темы. А в российском МИД считают, что принятые в Сочи решения могут стать основной для мирного процесса в Сирии.
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