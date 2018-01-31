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    Захарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса. войны и вооруженные конфликты, МИД РФ, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса

    Захарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса

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    Захарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса

    Захарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса

    Захарова: конгресс сирийского нацдиалога в Сочи может стать основой для мирного процесса

      Результаты конгресса национального диалога Сирии — масштабного форума, собравшего представителей всех слоев общества арабской республики, — прокомментировали сегодня в Москве.

      Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: Россия надеется, что прошедшие в Сочи переговоры станут фундаментом для развития мирного процесса в стране.

      Мария Захарова: «Приятные в Сочи решения станут, как мы надеемся, достоянием межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве и других площадок по содействию урегулированию в Сирии с участием сирийских сторон. Мы надеемся, что это действительно заложит очень важную основу для движения вперед, и важно, чтобы это движение шло на более высоких скоростях».

      Захарова подчеркнула, что решение об отказе нескольких сирийских оппозиционных групп принять участие в конгрессе, принятое, по-видимому, под влиянием внешних сил, является политической ошибкой. Она отметила: на рабочую атмосферу форума их отсутствие не повлияло.

      На сочинских переговорах стороны договорились внести изменения в конституцию страны. Над новой редакцией будет работать специальный комитет.


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