Моральная победа сирийцев: в Сочи подводят итоги конгресса национального диалога

Сегодня подводят итоги конгресса национального диалога Сирии, который завершился накануне поздно вечером в Сочи. После затянувшегося обсуждения делегаты договорились создать конституционный комитет. Он займется разработкой изменений в главный закон страны. При этом все участники, представляющие абсолютно разные слои сирийского общества, подчеркнули важность сохранения целостности арабской республики.
Никто не ждал, что итоги первого общенационального форума сирийцев сразу же снимут напряженность в растерзанной стране и на Ближнем Востоке. Но моральная победа сирийцев, которая после Сочи стала фактом очевидным, просто не может не положить начало большим и, наконец-то, эффективным политическим переговорам о мире в Сирии уже в рамках ООН.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по Сирии: «На конгрессе сирийского национального диалога было принято соглашение об утверждении списка представителей для участия в комиссии по обсуждению конституции. В конституционную комиссию в общей сложности был численно утвержден состав этих представителей в количестве 150 человек. Здесь как представители сирийского правительства, так и оппозиция, в пропорции где-то приблизительно две трети на одну треть. Мы считаем, что этот шаг является самым первым шагом, который помог нам запустить процесс конституционной реформы».
Главный наблюдатель конгресса — спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он курирует женевские переговоры. Он придумал 12 принципов мирного урегулирования, которые обсуждают в Женеве. И он же теперь повезет в Нью-Йорк обращение сирийского конгресса к Организации Объединенных Наций.
Сочинский конгресс — начало всеобъемлющего сирийского диалога. Его участники уже говорят, что одного дня мало. И в таком формате нужно встречаться снова, чтобы создать крепкий фундамент, на который могли бы опираться женевские переговорщики. Площадки предлагали разные, в том числе и сирийскую столицу Дамаск. Но чтобы открытый диалог сирийцев друг с другом продолжился на сирийской же земле, нужно решить множество вопросов с безопасностью той части оппозиции, которая сейчас находится за рубежом.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по Сирии: «На конгрессе сирийского национального диалога было принято соглашение об утверждении списка представителей для участия в комиссии по обсуждению конституции. В конституционную комиссию в общей сложности был численно утвержден состав этих представителей в количестве 150 человек. Здесь как представители сирийского правительства, так и оппозиция, в пропорции где-то приблизительно две трети на одну треть. Мы считаем, что этот шаг является самым первым шагом, который помог нам запустить процесс конституционной реформы».
Главный наблюдатель конгресса — спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он курирует женевские переговоры. Он придумал 12 принципов мирного урегулирования, которые обсуждают в Женеве. И он же теперь повезет в Нью-Йорк обращение сирийского конгресса к Организации Объединенных Наций.
Сочинский конгресс — начало всеобъемлющего сирийского диалога. Его участники уже говорят, что одного дня мало. И в таком формате нужно встречаться снова, чтобы создать крепкий фундамент, на который могли бы опираться женевские переговорщики. Площадки предлагали разные, в том числе и сирийскую столицу Дамаск. Но чтобы открытый диалог сирийцев друг с другом продолжился на сирийской же земле, нужно решить множество вопросов с безопасностью той части оппозиции, которая сейчас находится за рубежом.
Комментарии