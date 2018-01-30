Конгресс в Сочи согласовал список кандидатов в сирийский конституционный комитет

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи согласовали список из 150 кандидатов в конституционный комитет. В него вошли представители властей САР и оппозиции. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по Сирии: «Сегодня на конгрессе сирийского национального диалога было принято соглашение об утверждении списка представителей для участия в комиссии по обсуждению конституции. В конституционную комиссию в общей сложности был численно утвержден состав этих представителей в количестве 150 человек. Здесь как представители сирийского правительства, так и оппозиция, в пропорции где-то приблизительно две трети на одну треть. Мы считаем, что этот шаг является самым первым шагом, который помог нам запустить процесс конституционной реформы».
Он уточнил, что спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура самостоятельно определяет состав и формат комиссии, может добавить в нее людей по своему усмотрению, передает РИА Новости. В итоге в комиссию войдут не более 50 человек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа комитета будет организована в Женеве. Участники конгресса попросили спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру активно заняться работой над конституцией Сирии. Кроме того, было одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства САР.
Он уточнил, что спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура самостоятельно определяет состав и формат комиссии, может добавить в нее людей по своему усмотрению, передает РИА Новости. В итоге в комиссию войдут не более 50 человек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа комитета будет организована в Женеве. Участники конгресса попросили спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру активно заняться работой над конституцией Сирии. Кроме того, было одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства САР.
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