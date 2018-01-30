Лавров объявил о начале формирования конституционного комитета Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на сирийском конгрессе нацдиалога в Сочи было принято решение сформировать орган для изменения конституции страны. В комитет войдут избранные на форуме делегаты.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «На конгрессе принято решение сформировать конституционный комитет, в который войдут делегаты, избранные сегодня на этом конгрессе, и в который дополнительно будут делегированы представители тех групп, которые по разным причинам не присутствуют на нем».
Министр отметил, что работа комитета будет организована в Женеве. Участники конгресса попросили спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру активно заняться работой над конституцией Сирии.
Сергей Лавров: «В Женеве будет организована работа этой новой структуры — конституционного комитета по подготовке сирийской конституции. Мы рассчитываем, что де Мистура, к которому конгресс обратился с призывом оказать содействие деятельности этого конституционного комитета, в полном соответствии со своими прерогативами по резолюции 2254, организует практическую работу. Будем ожидать в самое ближайшее время конкретных соображений с его стороны, как он это планирует сделать».
По словам Лаврова, на конгрессе также было одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства САР, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «На конгрессе одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии. В этих принципах нет ничего революционного. Это ключевые нормы международного права — уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который не будет никого оставлять за бортом и который будет позволять сирийцам самим, без вмешательства извне определять свою судьбу».
Напомним, конгресс сирийского национального диалога официально открылся сегодня в Сочи. В нем принимают участие более 1600 делегатов от властей и оппозиции. Приехали также старейшины сирийских племен. В качестве наблюдателей выступили делегаты Ирана, Турции, арабских стран. Главный наблюдатель — спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.
Министр отметил, что работа комитета будет организована в Женеве. Участники конгресса попросили спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру активно заняться работой над конституцией Сирии.
Сергей Лавров: «В Женеве будет организована работа этой новой структуры — конституционного комитета по подготовке сирийской конституции. Мы рассчитываем, что де Мистура, к которому конгресс обратился с призывом оказать содействие деятельности этого конституционного комитета, в полном соответствии со своими прерогативами по резолюции 2254, организует практическую работу. Будем ожидать в самое ближайшее время конкретных соображений с его стороны, как он это планирует сделать».
По словам Лаврова, на конгрессе также было одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства САР, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «На конгрессе одобрено заявление с основными принципами будущего государственного устройства Сирии. В этих принципах нет ничего революционного. Это ключевые нормы международного права — уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических, конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который не будет никого оставлять за бортом и который будет позволять сирийцам самим, без вмешательства извне определять свою судьбу».
Напомним, конгресс сирийского национального диалога официально открылся сегодня в Сочи. В нем принимают участие более 1600 делегатов от властей и оппозиции. Приехали также старейшины сирийских племен. В качестве наблюдателей выступили делегаты Ирана, Турции, арабских стран. Главный наблюдатель — спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.
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