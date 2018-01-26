Спортивный арбитраж решает судьбу 40 отстраненных от Олимпиады россиян

Десятки российских спортсменов накануне Олимпиады вынуждены доказывать свою «чистоту». В Женеве спортивный арбитраж рассматривает апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении российских лыжников, конькобежцев, саночников и хоккеисток. Всего в суд обратились почти 40 россиян.
Из 500 претендентов на поездку в Корею через отбор МОК просочились только 169. Правда, и этот список может как уменьшиться, так и увеличиться. Пока одни сборники заваливают исками Спортивный арбитражный суд, другие просят МОК объяснить свое решение о недопуске.
Одним из первых в Международный олимпийский комитет обратился шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. В открытом письме конькобежец говорит, что внимательно изучил критерии МОК, и ни по одному из них своей вины не признает.
Объяснить причины своей олимпийской дисквалификации МОК просят лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Ни один из 17 критериев отбора спортсмены не нарушали: допинг не употребляли, от офицеров WADA не бегали. Правда, те самые критерии, как говорят юристы, сформулированы так, что попасть под них может едва ли не любой атлет, в том числе зарубежный. Но их почему-то так дотошно не проверяют.
Марина Буянова, спортивный юрист: «Критерии субъективные, будто бы подогнаны под ситуацию, которая сейчас существует. Навевает на мысль о том, что все это искусно подобрано, но с точки зрения права придираться не к чему».
Особое внимание специалистов привлекает пункт «дополнительная информация от международных организаций». Правда, какого рода организации и что это за информация, в МОК не объясняют. Впрочем, по словам экспертов, это не единственный спорный критерий.
Спортсмены не теряют надежды на положительный исход пересмотра своих дел. Изменили же решение по хоккеистке Людмиле Беляковой и биатлонисту Матвею Елисееву. В список сборной их не пускали из-за технической ошибки. Остальные 39 атлетов услышат вердикт CAS только 30 января.
Поддержать в борьбе российских спортсменов сегодня пообещали и в Кремле.
Впрочем, от недопуска на Олимпиаду страдают не только российские атлеты. Без них, как говорят их зарубежных коллеги, падает общий уровень игр в Пхёнчхане. Мол, без сильных конкурентов цена олимпийской медали снижается. Свою поддержку российским спортсменам сегодня выразил биатлонист Симон Фуркад. Француз в шоке от того, что происходит с российской сборной, и не может понять, почему страдают «чистые» спортсмены.
Одним из первых в Международный олимпийский комитет обратился шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. В открытом письме конькобежец говорит, что внимательно изучил критерии МОК, и ни по одному из них своей вины не признает.
Объяснить причины своей олимпийской дисквалификации МОК просят лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Ни один из 17 критериев отбора спортсмены не нарушали: допинг не употребляли, от офицеров WADA не бегали. Правда, те самые критерии, как говорят юристы, сформулированы так, что попасть под них может едва ли не любой атлет, в том числе зарубежный. Но их почему-то так дотошно не проверяют.
Марина Буянова, спортивный юрист: «Критерии субъективные, будто бы подогнаны под ситуацию, которая сейчас существует. Навевает на мысль о том, что все это искусно подобрано, но с точки зрения права придираться не к чему».
Особое внимание специалистов привлекает пункт «дополнительная информация от международных организаций». Правда, какого рода организации и что это за информация, в МОК не объясняют. Впрочем, по словам экспертов, это не единственный спорный критерий.
Спортсмены не теряют надежды на положительный исход пересмотра своих дел. Изменили же решение по хоккеистке Людмиле Беляковой и биатлонисту Матвею Елисееву. В список сборной их не пускали из-за технической ошибки. Остальные 39 атлетов услышат вердикт CAS только 30 января.
Поддержать в борьбе российских спортсменов сегодня пообещали и в Кремле.
Впрочем, от недопуска на Олимпиаду страдают не только российские атлеты. Без них, как говорят их зарубежных коллеги, падает общий уровень игр в Пхёнчхане. Мол, без сильных конкурентов цена олимпийской медали снижается. Свою поддержку российским спортсменам сегодня выразил биатлонист Симон Фуркад. Француз в шоке от того, что происходит с российской сборной, и не может понять, почему страдают «чистые» спортсмены.
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